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Konut kredisi faizlerinde şok düşüş! Ziraat Bankası Vakıfbank Yapıkredi Halkbank Akbank kredi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranlarında sert düşüş sürüyor. Gün aşırı bir bankadan faiz indirim haberi gelirken, konut kredisi faiz oranlarında 10'u aşkın banka yüzde 1'in altına geriledi. İhtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları da sert şekilde geriliyor. TEB ve İNG Türkiye ihtiyaç kredisi faiz oranını da yüzde 1'in altına çekerek büyük bir adım attı. Merkez Bankası yılın son PPK toplantısı için 12 Aralık'ta masaya oturacak. PPK'nın ardından yılın son faiz kararı verilecek. Uzmanların beklentisi yüzde 14 olan politika faizinin 2 puan gerileyerek yüzde 12'ye çekilmesi. Beklenen hamle gerçekleşirse 0,99 bandındaki konut kredisi faiz oranının 0,80'lere, ihtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinin de 0,99 seviyesine çekilmesi bekleniyor. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Yapıkredi, Halkbank, Akbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte konut, taşıt, tüketici kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 06.12.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 10:12
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Konut kredisi faizlerinde şok düşüş! Ziraat Bankası Vakıfbank Yapıkredi Halkbank Akbank kredi faiz oranları ne kadar?

Konut kredisi başta olmak üzere tüm kredi çeşitlerinde faiz indirimleri sürüyor. Gün aşırı bankalardan kampanya ve indirim haberleri gelirken, konut projeleri kendi finansman destekleri ile oranları daha da düşürüyor. Merkez Bankası'nın 4 ayda attığı kritik adımlarla yüzde 24'ten yüzde 14'e gerileyen politika faizinin 12 Aralık'taki son toplantıda yüzde 12'ye çekilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Piyasalarda rahatlama yaşanırken, konut ve taşıt sektöründe büyük patlama yaşandı. Satışlar oldukça yükselirken, vatandaşlar en uygun kredi seçeneklerini araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Yapıkredi, Halkbank, Akbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte detaylar...

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Konut kredisi faizlerinde şok düşüş! Ziraat Bankası Vakıfbank Yapıkredi Halkbank Akbank kredi faiz oranları ne kadar?

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Konut kredisi faiz oranları yüzde 2'leri aşmıştı. Temmuz ayında yüzde 2 bandında olan faizler Merkez Bankası'nın hamlesi, kamu bankalarının desteği ile yüzde 1'in altına kadar gerilemişti. Merkez'in kararlı hamleleri, enflasyon ve büyümedeki olumlu gelişmeler ile özel bankalar da sürece dahil oldu.

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Konut kredisi faizlerinde şok düşüş! Ziraat Bankası Vakıfbank Yapıkredi Halkbank Akbank kredi faiz oranları ne kadar?

Katılım bankalarının kar oranlarını geriletmesi, özel bankaların sorumluluk alması ile oranlar 0,98'e kadar geriledi. En uygun konut kredisi faiz oranını sağlayan bankalarda bayrak İNG Türkiye ve Akbank'ın eline geçerken, katılım bankaları olan Albaraka, Kuveyt ve Türkiye Finans da kar oranlarını bu seviyelere çekti.

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Konut kredisi faizlerinde şok düşüş! Ziraat Bankası Vakıfbank Yapıkredi Halkbank Akbank kredi faiz oranları ne kadar?

DAHA DA DÜŞECEK!

Konut kredisinde olduğu gibi taşıt ve tüketici kredisinde de faiz oranları dibe doğru ilerliyor. TEB ve İNG Türkiye bu alanda da faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmiş durumda. QNB Finansbank ise 1,03'ten ihtiyaç kredisi sunuyor. Vadesi düşük kredilerde oranlar diğer bankalarda da bu seviyelere geliyor. 12 Aralık'taki toplantının ardından faizlerin daha da düşmesi bekleniyor.

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Konut kredisi faizlerinde şok düşüş! Ziraat Bankası Vakıfbank Yapıkredi Halkbank Akbank kredi faiz oranları ne kadar?

6 ARALIK KREDİ FAİZ ORANLARI

ALTERNATİF BANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI: 0,98