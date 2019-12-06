Konut kredisi faizlerinde şok düşüş! Ziraat Bankası Vakıfbank Yapıkredi Halkbank Akbank kredi faiz oranları ne kadar?

DAHA DA DÜŞECEK!

Konut kredisinde olduğu gibi taşıt ve tüketici kredisinde de faiz oranları dibe doğru ilerliyor. TEB ve İNG Türkiye bu alanda da faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmiş durumda. QNB Finansbank ise 1,03'ten ihtiyaç kredisi sunuyor. Vadesi düşük kredilerde oranlar diğer bankalarda da bu seviyelere geliyor. 12 Aralık'taki toplantının ardından faizlerin daha da düşmesi bekleniyor.