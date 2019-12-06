Konut kredisi faizlerinde şok düşüş! Ziraat Bankası Vakıfbank Yapıkredi Halkbank Akbank kredi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranlarında sert düşüş sürüyor. Gün aşırı bir bankadan faiz indirim haberi gelirken, konut kredisi faiz oranlarında 10'u aşkın banka yüzde 1'in altına geriledi. İhtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları da sert şekilde geriliyor. TEB ve İNG Türkiye ihtiyaç kredisi faiz oranını da yüzde 1'in altına çekerek büyük bir adım attı. Merkez Bankası yılın son PPK toplantısı için 12 Aralık'ta masaya oturacak. PPK'nın ardından yılın son faiz kararı verilecek. Uzmanların beklentisi yüzde 14 olan politika faizinin 2 puan gerileyerek yüzde 12'ye çekilmesi. Beklenen hamle gerçekleşirse 0,99 bandındaki konut kredisi faiz oranının 0,80'lere, ihtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinin de 0,99 seviyesine çekilmesi bekleniyor. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Yapıkredi, Halkbank, Akbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte konut, taşıt, tüketici kredisi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 06.12.2019 09:59Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 10:12