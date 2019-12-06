Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Elektrikte doğru tüketim son zamanlarda büyük önem kazandı. Bazı küçük ayrıntılara dikkat ederek elektrik enerjisi tüketimini azaltmak mümkün. Özellikle akıllı sayaçlarla birlikte üçlü tarifeye geçmek ve doğru zamanda doğru aleti kullanmak yüzde 50'ye yakın tasarruflar sağlayabiliyor. Giriş Tarihi: 06.12.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 09:42
Doğru elektrik kullanımı önem kazandı. Birkaç ayrıntıya dikkat edip daha az elektrik harcamak mümkün mü?
CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç, tüketiciyi bilinçlendirmek için yaptıkları çalışmaların bir bölümünü paylaştı. Aytaç, "Enerjinin verimli kullanılması, bir yandan ithal kaynaklardan temin edilen enerjiyi azaltarak ülke ekonomimize ve cari açığa katkı sağlaması, diğer yandan tüketilen enerji miktarının düşürülerek aile bütçesinin korunmasına destek olması sebebiyle önemli" diyor.
Aytaç haklı. Türkiye'de elektrik üretiminde kullanılan ithal kaynakların payı eskiden yüzde 60'ların üzerindeydi. Yapılan yatırımlar sayesinde bu pay, 2019 itibariyle yüzde 40'ların da altına inmiş durumda.
Ali Erman Aytaç yine de 4 milyar dolar seviyelerinde bir kaynağın yurtdışına gittiğini hatırlatıyor ve bu nedenle enerji tasarrufunun önemine dikkat çekiyor. Aytaç, "Yaşam konforunu azaltmadan, yapacağımız küçük değişikliklerle büyük sonuçlar elde edebiliyoruz, yeni teknolojilerin kullanımı ve bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemiz buna kolaylıkla imkan sağlıyor.
Tasarruf bilincini 7'den 70'e yayarak hem doğal kaynaklarımızı daha etkin kullanmış olacağız, hem de aile ve milli ekonomimize önemli katkılar sağlayacağız" diyor. Gelin elektrik kullanımını azaltabilecek küçük ama önemli bazı ayrıntıları beraber inceleyelim...