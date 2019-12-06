Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları düşer mi?
Altın fiyatları haftanın son iş gününe kısmi düşüşle başladı. Birkaç gündür yükseliş içinde olan altının gram fiyatı 273 TL'yi aşmıştı. Dün ufak bir düşüş yaşan altının gram fiyatı 273 TL'nin altına geriledi. Çeyrek altın ise 445 TL'nin üstünde tutunmayı başardı. Altın fiyatları küresel riskler ışığında düşüş ve artış gösteriyor. Ons Altın güne 0,21 oranında gerileyerek başlarken, 1476 doların üstündeki seyrini sürdürüyor. ABD ile Çin arasındaki gerilimin bir artması, bir yumuşaması süreçteki dalgalanmaların temel nedeni olarak gösteriliyor. Peki, altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları düşer mi? İşte güncel altın fiyatları 6 Aralık 2019 Cuma...
Giriş Tarihi: 06.12.2019 10:32Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 10:39