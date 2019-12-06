Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları düşer mi?

ALTIN FİYATLARI NASIL SEYREDECEK?

The Wall Street Journal'da Perşembe günü yer alan habere göre, ABD ve Çin tarımsal ürün alımının miktarı konusundaki anlaşmazlığı aşamadı. Ons altın 15 Aralık öncesi ticaret görüşmeleri haberlerine karşı oldukça hassaslaşırken bu sabah 1475$ seviyesinden işlem görüyor. Trump, ABD'nin şu anda Çin ile yaptığı toplantı ve müzakerelerin iyi gittiğini bildirdi. Şimdilik alçalan kanalda olan altında bu çıkışlar kar satışı olarak değerlendirilirken, olası bir çift dip formasyonu 1505$ seviyelerine tekabül ediyor. Teknik olarak önemli seviyeler 1480/ 1487/ 1505 dirençler, 1476/ 1465/ 1454 ise desteklerdir. Bugün ABD'de iştiham ve ücretler verisi takip edilecek.