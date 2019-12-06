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Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları düşer mi?

Altın fiyatları haftanın son iş gününe kısmi düşüşle başladı. Birkaç gündür yükseliş içinde olan altının gram fiyatı 273 TL'yi aşmıştı. Dün ufak bir düşüş yaşan altının gram fiyatı 273 TL'nin altına geriledi. Çeyrek altın ise 445 TL'nin üstünde tutunmayı başardı. Altın fiyatları küresel riskler ışığında düşüş ve artış gösteriyor. Ons Altın güne 0,21 oranında gerileyerek başlarken, 1476 doların üstündeki seyrini sürdürüyor. ABD ile Çin arasındaki gerilimin bir artması, bir yumuşaması süreçteki dalgalanmaların temel nedeni olarak gösteriliyor. Peki, altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları düşer mi? İşte güncel altın fiyatları 6 Aralık 2019 Cuma...

Giriş Tarihi: 06.12.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 10:39
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Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları düşer mi?

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. İki gündür yükselişte olan altın fiyatları dün akşam saatlerinde düşüşe geçmiş, günü kısmi zararla tamamlamıştı. Yeni güne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı 273 TL'nin hemen altında konumlanmış durumda. Peki, altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları düşer mi? İşte güncel altın fiyatları 6 Aralık 2019 Cuma...

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Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları düşer mi?

ALTIN FİYATLARI NASIL SEYREDECEK?

The Wall Street Journal'da Perşembe günü yer alan habere göre, ABD ve Çin tarımsal ürün alımının miktarı konusundaki anlaşmazlığı aşamadı. Ons altın 15 Aralık öncesi ticaret görüşmeleri haberlerine karşı oldukça hassaslaşırken bu sabah 1475$ seviyesinden işlem görüyor. Trump, ABD'nin şu anda Çin ile yaptığı toplantı ve müzakerelerin iyi gittiğini bildirdi. Şimdilik alçalan kanalda olan altında bu çıkışlar kar satışı olarak değerlendirilirken, olası bir çift dip formasyonu 1505$ seviyelerine tekabül ediyor. Teknik olarak önemli seviyeler 1480/ 1487/ 1505 dirençler, 1476/ 1465/ 1454 ise desteklerdir. Bugün ABD'de iştiham ve ücretler verisi takip edilecek.

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Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları düşer mi?

GRAM ALTIN NE KADAR?

272,37
272,58
%0,00

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Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları düşer mi?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

435,80
445,67
%0,00

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Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları düşer mi?

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
272,51
272,57
%-0,12