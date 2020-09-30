HaberlerGaleriEmekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı, gelecek mi? Kimlere verilecek? SSK-SGK-Bağkur.....
Emekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı, gelecek mi? Kimlere verilecek? SSK-SGK-Bağkur.....
Emekliye intibak zammı olacak mı, gelecek mi? 2000 sonrası emekli olan binlerce vatandaş, taleplerini ve beklentilerini dile getiriyor. Taleplerin yerine getirilmesi halinde maaşlara 355 TL yansıması bekleniyor. Bakanlığın konuyla ilgili çalışma yürüttüğü biliniyor. Emekli intibak haberleri hakkında detaylar sayfamızda bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde bulunan emekli Bağkur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksikliklerin giderilmesi konusunda çalışmalar yürütmeye başladı.
Giriş Tarihi: 30.09.2020 22:06Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 22:17