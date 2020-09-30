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Haberler Galeri Emekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı, gelecek mi? Kimlere verilecek? SSK-SGK-Bağkur.....

Emekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı, gelecek mi? Kimlere verilecek? SSK-SGK-Bağkur.....

Emekliye intibak zammı olacak mı, gelecek mi? 2000 sonrası emekli olan binlerce vatandaş, taleplerini ve beklentilerini dile getiriyor. Taleplerin yerine getirilmesi halinde maaşlara 355 TL yansıması bekleniyor. Bakanlığın konuyla ilgili çalışma yürüttüğü biliniyor. Emekli intibak haberleri hakkında detaylar sayfamızda bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde bulunan emekli Bağkur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksikliklerin giderilmesi konusunda çalışmalar yürütmeye başladı.

Giriş Tarihi: 30.09.2020 22:06 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 22:17
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Emekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı, gelecek mi? Kimlere verilecek? SSK-SGK-Bağkur.....

Emekliye intibak zammı olacak mı, gelecek mi? Kimlere verilecek? Sorusunun yanıtı uzun süredir gündemin ilk sırasında yer alıyor. SSK-SGK-Bağkur.'lu binlerce emeklinin talepleri yerine gelirse 355 TL zam gelmesi bekleniyor. 2000 yılı öncesi emeklilere intibak düzenlemesi yapılmıştı. Gelen düzenleme sonrasında emekliler 300 TL ödeme sağlanmıştı. Bu düzenleme ve ek maaş zammı için yargı yolunun kapanmış olması intibak zammı için tek bir yol bırakıyor. İşte, Emekliye intibak zammı olacak mı, gelecek mi? Kimlere verilecek? SSK-SGK-Bağkur.....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı, gelecek mi? Kimlere verilecek? SSK-SGK-Bağkur.....

EMEKLİLER İÇİN İNTİBAK DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emekli vatandaşların maaşlarına son yıllarda üst üste düzenlemeler yapıldı. Emekli aylığı olan vatandaşların ekonomik durumlarını rahatlatmak adına atılan ilk adım geçtiğimiz yıllarda emekli maaşlarının en az 1000 TL'ye yükseltilmesi oldu. Bu adımın hemen ardından gelen ikinci adım ise emeklilere her dini bayram öncesi 1000 TL bayram ikramiyesi verilmesi oldu.

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Emekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı, gelecek mi? Kimlere verilecek? SSK-SGK-Bağkur.....

Koronavirüs salgınının etkilerinin artırdığı dönemlerde emekli vatandaşların maaşlarına yönelik bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile birlikte emekli maaşları en az 1500 TL seviyesine yükseltildi. Bu düzenlemelerin esas amacı emeklilerin ekonomik gücünün artırılmaya çalışılması.

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Emekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı, gelecek mi? Kimlere verilecek? SSK-SGK-Bağkur.....

İNTİBAK KPDK'YA GELECEK

Milyonlarca emeklinin gündeminde bir de intibak zammı var. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın ek ödeme yapılarak giderilmesini, 2000'den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular ise 355 liraya varan zam yolunun açılmasını istiyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular da 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.

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Emekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı, gelecek mi? Kimlere verilecek? SSK-SGK-Bağkur.....

EMEKLİ MAAŞLARINDA İNTİBAK DÜZENLEMESİ

Bilindiği üzere, Türkiye'de emeklilerin maaş hesaplamasında üç farklı yöntem uygulanıyor. En yüksek aylık bağlama oranı, 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Bu oranı, 2000 ila 2008 Eylül tarihleri arası takip ediyor. Bu kapsamda emekli maaşı hesaplanmasında en düşük aylık bağlama oranı ise 2008 yılının Ekim ayından sonrası çalışmalar için uygulanıyor.