İNTİBAK KPDK'YA GELECEK

Milyonlarca emeklinin gündeminde bir de intibak zammı var. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın ek ödeme yapılarak giderilmesini, 2000'den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular ise 355 liraya varan zam yolunun açılmasını istiyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular da 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.