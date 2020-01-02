Emekli zammı dışında ikramiye ve promosyon müjdesi

2020'de emeklilerin alacağı zam ile kazanç takvimleri de netleşmiş oldu. Emekli zammının yanısıra ikramiye ve promosyonlar için de müjdeli haberler verildi. 2 kez bayram ikramiyesi alacak olan emeklilere tutarların değişmemesi halinde biner TL ödenecek. Ayrıca 2020 yılında 2 kere de zam yapılacağı belli oldu.