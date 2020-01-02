Emekli zammı dışında ikramiye ve promosyon müjdesi
2020'de emeklilerin alacağı zam ile kazanç takvimleri de netleşmiş oldu. Emekli zammının yanısıra ikramiye ve promosyonlar için de müjdeli haberler verildi. 2 kez bayram ikramiyesi alacak olan emeklilere tutarların değişmemesi halinde biner TL ödenecek. Ayrıca 2020 yılında 2 kere de zam yapılacağı belli oldu.
Giriş Tarihi: 02.01.2020 05:05 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 08:08
2020'de emeklilerin alacağı zam ile kazanç takvimleri de netleşmiş oldu. Emekli zammının yanısıra ikramiye ve promosyonlar için de müjdeli haberler verildi. 2 kez bayram ikramiyesi alacak olan emeklilere tutarların değişmemesi halinde biner TL ödenecek. Ayrıca 2020 yılında 2 kere de zam yapılacağı belli oldu.
Emeklilerin 2020 kazanç takvimi netleşti. Emekliler, bu yıl 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca emeklilerin büyük çoğunluğuna Mart'tan itibaren ikinci promosyon ödemeleri başlayacak. Emekliler, ilk kazancı bu ay elde edecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranınd a zam yapılacak.
Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve
2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa enflasyon farkı verilecek. Zam oranı yarın belli olacak. İKİNCİ ÖDEME YAPILACAK
Emeklilerin büyük çoğunluğu için 2020 promosyon yılı olacak. Banka promosyonları Mart
başlamıştı. Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2017'de itibaren ikinci kez bu imkandan faydalanabilecek. 2020 yılı içinde emekli olanlar da bankasını seçerek promosyon alabilecek. Taban promosyon maaşa göre 300, 375 ve 450 lira olarak uygulanıyor. Bu tutarların rekabetle artması bekleniyor. 2020'den TARİH BELLİ
Emeklilere
de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik yapılmazsa biner lira ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. 2020'de