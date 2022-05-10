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Haberler Galeri Konut kredisi faiz oranları: 10 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti BBVA, TEB, İş Bankası ev kredisi ne kadar?

Konut kredisi faiz oranları: 10 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti BBVA, TEB, İş Bankası ev kredisi ne kadar?

Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Başkan Erdoğan'ın konut kredisi ile ilgili müjdeli haberi duyurmasının ardından bankaların güncel faiz oranları araştırılmaya başlandı. Kamu bankası ve özel bankaların konut kredisi faiz oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 10 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti BBVA, TEB, İş Bankası ev kredisi ne kadar? İşte 2022 güncel konut kredisi faiz oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2022 11:13
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Konut kredisi faiz oranları: 10 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti BBVA, TEB, İş Bankası ev kredisi ne kadar?

Konut kredisi faiz oranları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konut destek paketini açıkladı. Düşük faizli konut kredisi kampanyasının açıklanmasının ardından bankaların kredi oranları araştırılmaya başlandı. Peki, 10 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti BBVA, TEB, İş Bankası ev kredisi ne kadar? İşte 2022 güncel konut kredisi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Konut kredisi faiz oranları: 10 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti BBVA, TEB, İş Bankası ev kredisi ne kadar?

DÜŞÜK FAİZ ORANLI KONUT KREDİSİ HANGİ BANKA?

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 0,89 ve 0,99 faiz oranlı konut kredisi kamu bankalarınca sağlanacak. Konut finansmanından faydalanmak isteyen vatandaşların Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'na müracaat etmeleri gerekiyor.

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Konut kredisi faiz oranları: 10 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti BBVA, TEB, İş Bankası ev kredisi ne kadar?

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İşte 10 Mayıs 2022 tarihli banka banka konut kredisi faiz oranları:

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Konut kredisi faiz oranları: 10 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti BBVA, TEB, İş Bankası ev kredisi ne kadar?

Akbank Konut Kredisi: 10.000 TL - 5.000.000 TL 1 - 10 Yıl %1,80 - %1,92

Garanti BBVA Konut Kredisi: 10.000 TL - 5.000.000 TL 1 - 10 Yıl %2,19 - %2,2

ING Konut Kredisi: 1.000 TL - 5.000.000 TL 1 - 10 Yıl %1,89 - %2,29

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Konut kredisi faiz oranları: 10 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti BBVA, TEB, İş Bankası ev kredisi ne kadar?

İş Bankası Konut Kredisi: 5.000 TL - 5.000.000 TL 1 - 10 Yıl %1,95

Yapı Kredi Konut Kredisi: 10.000 TL - 5.000.000 TL 1 - 10 Yıl %2,06

Albaraka Türk Konut Kredisi: 1.000 TL - 5.000.000 TL 1 - 10 Yıl %1,75 - %1,99