Konut kredisi faiz oranları: 10 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti BBVA, TEB, İş Bankası ev kredisi ne kadar?

Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Başkan Erdoğan'ın konut kredisi ile ilgili müjdeli haberi duyurmasının ardından bankaların güncel faiz oranları araştırılmaya başlandı. Kamu bankası ve özel bankaların konut kredisi faiz oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 10 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti BBVA, TEB, İş Bankası ev kredisi ne kadar? İşte 2022 güncel konut kredisi faiz oranları...