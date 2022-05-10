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Haberler Galeri %0,89, %0,99 konut kredisi hesaplama: 2022 yeni konut kredisi kredi tutarına göre aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?

%0,89, %0,99 konut kredisi hesaplama: 2022 yeni konut kredisi kredi tutarına göre aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?

0,89 ve 0,99 konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Başkan Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu düşük faizli konut kredisi kampanyasının ardından kredi hesaplama detayı gündeme geldi. 10 yıla kadar vadeli 2 milyon TL değerine kadar olan konutlar için uygulanacak kredi kampanyası ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. 2 milyon TL'ye kadar çekilebilecek kredilerde aylık taksit ve toplam geri ödeme miktarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 10.05.2022 10:27 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 11:00
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%0,89, %0,99 konut kredisi hesaplama: 2022 yeni konut kredisi kredi tutarına göre aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?

%0,89, %0,99 konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı ile istişareler doğrultusunda Hazine ve Maline Bakanlığı tarafından 3 farklı konut finansmanı paketi hayata geçiriliyor. Düşük faizli konut kredisi müjdesinin gelmesinin ardından kredi hesaplama yöntemleri araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 yeni konut kredisi kredi tutarına göre aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar? İşte %0,89, %0,99 konut kredisi hesaplama...

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%0,89, %0,99 konut kredisi hesaplama: 2022 yeni konut kredisi kredi tutarına göre aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?

0,99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ

İlk defa ve tek konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi verilecek.

100 bin liradan 2 milyon liraya kadar çekilecek kredilerde hesaplama şu şekilde:

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%0,89, %0,99 konut kredisi hesaplama: 2022 yeni konut kredisi kredi tutarına göre aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?

Kredi tutarı: 100.000 TL
Aylık taksit: 1.427
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 13,09
Toplam geri ödeme (TL): 203.400

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%0,89, %0,99 konut kredisi hesaplama: 2022 yeni konut kredisi kredi tutarına göre aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?

Kredi tutarı: 200.000 TL
Aylık taksit: 2.855
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.89
Toplam geri ödeme (TL): 342.600 TL

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%0,89, %0,99 konut kredisi hesaplama: 2022 yeni konut kredisi kredi tutarına göre aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?

Kredi tutarı: 300.000 TL
Aylık taksit: 4.283
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.82
Toplam geri ödeme (TL): 513.960