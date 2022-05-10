HaberlerGaleri%0,89, %0,99 konut kredisi hesaplama: 2022 yeni konut kredisi kredi tutarına göre aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?
%0,89, %0,99 konut kredisi hesaplama: 2022 yeni konut kredisi kredi tutarına göre aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?
0,89 ve 0,99 konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Başkan Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu düşük faizli konut kredisi kampanyasının ardından kredi hesaplama detayı gündeme geldi. 10 yıla kadar vadeli 2 milyon TL değerine kadar olan konutlar için uygulanacak kredi kampanyası ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. 2 milyon TL'ye kadar çekilebilecek kredilerde aylık taksit ve toplam geri ödeme miktarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.