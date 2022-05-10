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Haberler Galeri 0,99 faiz 100.000 - 200.000 - 300.000 - 400.000 TL konut kredisi hesaplama: Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?

0,99 faiz 100.000 - 200.000 - 300.000 - 400.000 TL konut kredisi hesaplama: Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?

0,99 faiz konut kredisi müjdesinin gelmesinin ardınan miktara göre konut kredisi hesaplama gündeme geldi. 100.000 - 200.000 - 300.000 - 400.000 TL konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, aylık taksit ve toplam geri ödemenin ne kadar olacağını araştırıyor. Miktara göre kredi hesaplama tutarlarını ahaber.com.tr olarak hesapladık. Peki, 0,99 faiz 100.000 - 200.000 - 300.000 - 400.000 TL konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 11:39
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0,99 faiz 100.000 - 200.000 - 300.000 - 400.000 TL konut kredisi hesaplama: Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?

%0,99 konut kredisi miktara göre hesaplama, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kamu bankaları tarafından sağlanacak düşük faizli konut kredisinin detayları belli oldu. 100.000 - 200.000 - 300.000 - 400.000 TL konut kredisi hesaplama detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 0,99 faiz tutara göre konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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0,99 faiz 100.000 - 200.000 - 300.000 - 400.000 TL konut kredisi hesaplama: Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?

0,99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ

İlk defa ve tek konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi verilecek.

100 bin liradan 2 milyon liraya kadar çekilecek kredilerde hesaplama şu şekilde:

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0,99 faiz 100.000 - 200.000 - 300.000 - 400.000 TL konut kredisi hesaplama: Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?

Kredi tutarı: 100.000 TL
Aylık taksit: 1.427
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 13,09
Toplam geri ödeme (TL): 203.400

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0,99 faiz 100.000 - 200.000 - 300.000 - 400.000 TL konut kredisi hesaplama: Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?

Kredi tutarı: 200.000 TL
Aylık taksit: 2.855
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.89
Toplam geri ödeme (TL): 342.600 TL

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0,99 faiz 100.000 - 200.000 - 300.000 - 400.000 TL konut kredisi hesaplama: Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?

Kredi tutarı: 300.000 TL
Aylık taksit: 4.283
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.82
Toplam geri ödeme (TL): 513.960