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Haberler Galeri Konut kredileri düşecek mi? 19 Ocak Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA, İş Bankası konut kredisi faiz oranları...

Konut kredileri düşecek mi? 19 Ocak Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA, İş Bankası konut kredisi faiz oranları...

Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan belirsizlik ve kısıtlamalara rağmen geçen yıl konut satışında tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı. Düşük faizli destek kredileri salgın döneminde sektöre can suyu olmuştu. Konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, faizlerin düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Peki, konut kredileri düşecek mi? 19 Ocak Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA, İş Bankası konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte güncel oranlar...

Giriş Tarihi: 19.01.2021 16:29
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Konut kredileri düşecek mi? 19 Ocak Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA, İş Bankası konut kredisi faiz oranları...

Konut kredisi düşecek mi? Türkiye geneli konut satışında geçen yıl koronavirüs salgınına rağmen 1,5 milyon adetle rekor kırıldı. Kamu bankaları tarafından başlatılan düşük faizli destek kredi kampanyalarının sona ermesinin ardından bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. Ev almayı planlayan vatandaşlar, en uygun kredi veren bankalar listesini araştırıyor. Peki, konut kredileri düşecek mi? Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, Garanti BBVA, İş Bankası konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 19 Ocak banka banka konut kredisi faiz oranları...

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Konut kredileri düşecek mi? 19 Ocak Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA, İş Bankası konut kredisi faiz oranları...

KONUT KREDİSİ DÜŞECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, konut kredilerinin düşüp düşmeyeceği konusunda bankalardan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında yeni gelişme yaşandıkça ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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Konut kredileri düşecek mi? 19 Ocak Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA, İş Bankası konut kredisi faiz oranları...

BANKA BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI

İşte 19 Ocak tarihli kredi faiz oranları:

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Konut kredileri düşecek mi? 19 Ocak Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA, İş Bankası konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.47

Tüketici kredisi: 1.64

Taşıt kredisi: 1.64

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Konut kredileri düşecek mi? 19 Ocak Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA, İş Bankası konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.50