Konut kredileri düşecek mi? 19 Ocak Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA, İş Bankası konut kredisi faiz oranları...

Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan belirsizlik ve kısıtlamalara rağmen geçen yıl konut satışında tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı. Düşük faizli destek kredileri salgın döneminde sektöre can suyu olmuştu. Konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, faizlerin düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Peki, konut kredileri düşecek mi? 19 Ocak Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA, İş Bankası konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte güncel oranlar...

Giriş Tarihi: 19.01.2021 16:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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