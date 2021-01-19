Bankalar da yasağa uydu para gönderecekler dikkat! İş Bankası, Ziraat Bankası ve Halkbank'ta yeni dönem son dakika açıklaması olarak kamuoyuna duyuruldu. Merkez Bankası anlık perakende ödeme uygulaması FAST'ın devreye alındığını duyurdu. Sistem ile EFT'lerde mesai sınırı ortadan kalkıyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor. FAST ile ayrıca elektronik ödemelerin IBAN yerine telefon numarası, e-posta adresi ve TC kimlik numarası ile başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de devreye girdi. Uygulamadan yararlanmak isteyenler için detaylar ahaber.com.tr'de yer alıyor.