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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankalar da yasağa uydu para gönderecekler dikkat! İş Bankası, Ziraat Bankası ve Halkbank'ta yeni dönem... Bankalar da yasağa uydu para gönderecekler dikkat! İş Bankası, Ziraat Bankası ve Halkbank'ta yeni dönem...
Bankalar da yasağa uydu para gönderecekler dikkat! İş Bankası, Ziraat Bankası ve Halkbank'ta yeni dönem başladı. Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin başladığını duyurdu. Bugün uygulamaya konulan yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması olan FAST için pilot testler de tamamlandı. Uygulamanın hayata geçmesinin ardından bankalar arası 7 gün 24 saat EFT imkanı doğdu. Açıklamanın detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 19.01.2021 16:11
Bankalar da yasağa uydu para gönderecekler dikkat! İş Bankası, Ziraat Bankası ve Halkbank'ta yeni dönem son dakika açıklaması olarak kamuoyuna duyuruldu. Merkez Bankası anlık perakende ödeme uygulaması FAST'ın devreye alındığını duyurdu. Sistem ile EFT'lerde mesai sınırı ortadan kalkıyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor. FAST ile ayrıca elektronik ödemelerin IBAN yerine telefon numarası, e-posta adresi ve TC kimlik numarası ile başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de devreye girdi. Uygulamadan yararlanmak isteyenler için detaylar ahaber.com.tr'de yer alıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR MERKEZ BANKASI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ;
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından, 8 Ocak 2021 (bugün) itibarıyla kullanıma açılmıştır.
FAST Sistemi ile birlikte, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunulmuştur.
FAST Sistemi, yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla, ilk aşamada 50 TL limitli olarak başlatılmıştır. Bu limit, kullanımın yaygınlığına göre kademeli şekilde artırılarak 1000 TL'ye kadar yükseltilecektir.
FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."