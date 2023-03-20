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Haberler Galeri Konut kazananların İSİMLERİ! TOKİ TOKİ Tuzla engelli kura sonuçları 2023! Tuzla sonuç sorgulama ekranı e-devlet

Konut kazananların İSİMLERİ! TOKİ TOKİ Tuzla engelli kura sonuçları 2023! Tuzla sonuç sorgulama ekranı e-devlet

TOKİ Tuzla engelli kura sonuçları sorgulama ekranı! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim İlk İş yerim kapsamında Tuzla'da inşa edilecek 20 bin 920 konutun kura çekilişine engelli kategorisinden başvuranlar isim listesini sorgulamaya başladı. Tuzla İstanbul TOKİ kura sonuçları ve kazananların isimleri e-Devlet üzerinden T.C kimlik numaraları ile görüntülenebilecek. 2+1 ve 3+1 dairelere hak sahiplerinin belirlenebilmesi için kura çekimleri 29 Mart tarihine kadar devam edecek. İşte TOKİ Tuzla engelli kura sonuçları!

Giriş Tarihi: 20.03.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 08:49
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Konut kazananların İSİMLERİ! TOKİ TOKİ Tuzla engelli kura sonuçları 2023! Tuzla sonuç sorgulama ekranı e-devlet

TOKİ Tuzla kura çekilişleri 29 Mart'ta sona erecek.Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı İstanbul'da başladı. Tuzla TOKİ evlerine başvuruda bulunanlar, isim listesini sorguluyor. Engelli kategorisinde bulunanlar da isim listsini e-devlet ekranından öğrenebilecek. İşte, TOKİ Tuzla engelli kura sonuçları sorgulama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Konut kazananların İSİMLERİ! TOKİ TOKİ Tuzla engelli kura sonuçları 2023! Tuzla sonuç sorgulama ekranı e-devlet

TOKİ TUZLA ENGELLİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Konut kazananların İSİMLERİ! TOKİ TOKİ Tuzla engelli kura sonuçları 2023! Tuzla sonuç sorgulama ekranı e-devlet

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SÜRECİ

• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

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Konut kazananların İSİMLERİ! TOKİ TOKİ Tuzla engelli kura sonuçları 2023! Tuzla sonuç sorgulama ekranı e-devlet

• Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

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Konut kazananların İSİMLERİ! TOKİ TOKİ Tuzla engelli kura sonuçları 2023! Tuzla sonuç sorgulama ekranı e-devlet

• Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir.