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18 Mart ALTIN FİYATLARI BUGÜN ne kadar oldu, düştü mü? Çeyrek, yarım, tam, ata CANLI ALTIN KURU

"Çeyrek altın düştü mü, kaç TL oldu?" sorusu altın alıp satmak isteyenler tarafından merak konusu oluyor. Altın fiyatlarında yaşanan değişkenlik devam ediyor. Küresel bankacılık krizi endişeleri güvenli liman altına talebi artırdı. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Mart 2023 güncel yarım, tam, çeyrek altın altın fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 18.03.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 09:50
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18 Mart ALTIN FİYATLARI BUGÜN ne kadar oldu, düştü mü? Çeyrek, yarım, tam, ata CANLI ALTIN KURU

"Altın fiyatları ne kadar kaç TL?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Özellikle yatırımcılar ve altın alıp, satmak isteyenler günlük canlı altın kurunu takip ediyor. Altında yaşanan iniş ve çıkışlar gündemdeki yerini koruyor. Peki, Altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 18 Mart çeyrek, yarım, tam, ata altın güncel fiyat listesi...

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18 Mart ALTIN FİYATLARI BUGÜN ne kadar oldu, düştü mü? Çeyrek, yarım, tam, ata CANLI ALTIN KURU

18 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Fed'in martta 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 86 seviyesine çıktı.

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18 Mart ALTIN FİYATLARI BUGÜN ne kadar oldu, düştü mü? Çeyrek, yarım, tam, ata CANLI ALTIN KURU

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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18 Mart ALTIN FİYATLARI BUGÜN ne kadar oldu, düştü mü? Çeyrek, yarım, tam, ata CANLI ALTIN KURU

GRAM ALTIN FİYATI

1.179,73

1.179,94

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18 Mart ALTIN FİYATLARI BUGÜN ne kadar oldu, düştü mü? Çeyrek, yarım, tam, ata CANLI ALTIN KURU

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.928,90

1.929,24