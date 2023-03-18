18 Mart ALTIN FİYATLARI BUGÜN ne kadar oldu, düştü mü? Çeyrek, yarım, tam, ata CANLI ALTIN KURU

"Çeyrek altın düştü mü, kaç TL oldu?" sorusu altın alıp satmak isteyenler tarafından merak konusu oluyor. Altın fiyatlarında yaşanan değişkenlik devam ediyor. Küresel bankacılık krizi endişeleri güvenli liman altına talebi artırdı. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Mart 2023 güncel yarım, tam, çeyrek altın altın fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 18.03.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 09:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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