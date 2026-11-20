Altın çakıldı, düşüş sürecek mi? İslam Memiş'ten yatırımcılara A Haber'de uyarı: "40 yılda bir yaşanıyor"

Küresel piyasalarda altın, gümüş, kripto para ve borsalarda yaşanan sert düşüşler yatırımcıları tedirgin ederken, İslam Memiş A Haber ekranlarında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 2026'yı "manipülasyon yılı" olarak nitelendiren Memiş, "40 yılda bir yaşanan bir piyasa" sözleriyle uyardı. Kapalıçarşı'da fiziki altın ile ekran fiyatı arasındaki farkı açıklayan uzman isim, 7 bin 500-8 bin liradan altın alanlara ve yeni alım yapmayı düşünenlere kritik mesajlar verdi.

Küresel piyasalarda altın, gümüş, kripto paralar ve borsalarda yaşanan sert düşüşler yatırımcıları tedirgin ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile süren savaşa yönelik açıklamaları piyasalardaki belirsizliği derinleştirdi. A Haber ekranlarında Haktan Uysal'ın sunduğu Aklın Yolu programında piyasalardaki son durumu değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaşanan sert dalgalanmaların perde arkasını, Kapalıçarşı'daki fiziki altın gerçeklerini ve yüksek fiyattan alım yapanlar ile yeni yatırım yapmayı düşünenler için kritik seviyeleri tek tek anlattı.

PİYASALARDA SERT SATIŞ DALGASI: "PARA NEREYE GİDİYOR?"

Altın, gümüş ve dünya borsalarındaki eş zamanlı düşüşleri ekrandaki güncel tablolar üzerinden aktaran sunucu Haktan Uysal, "Hem gümüşün hem borsanın düştüğünde para nereye gider diye yapay zekaya sormuşlar, yapay zeka anlamlı bir yanıt verememiş" ifadelerini kullandı. Gram altının 2026 yılı tablosunda 14 ayın dip seviyesinde olduğuna ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "Savaş devam edecek, İran'ın barış talebini reddettim" yönündeki açıklamalarına dikkat çeken Uysal, "Ons altın tarafında 4 bin dolar bir sınır diyorduk, 500 dolar aşağısına geldi ve 3 bin 530 dolar seviyesinde. Gramda da 6 bin lirayı konuşuyorduk ama şimdi 5 bin 733 lira seviyelerinde, düşüş derinleşiyor. Ne oluyor açıkçası, neden düşüyor?" sözleriyle değerlendirmeleri Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'e sordu. Yayına girmeden önce Amerika ve Avrupa borsalarında yüzde 3 ile yüzde 3,5 civarında ciddi satışlar yaşandığını ve Trump konuşmaya başlamadan önce bu satışların başladığını belirten İslam Memiş, "Aynı anda küresel piyasalarda dolar endeksinin bile satış yapıldığı bir ortamda para nereye gidiyor, bu ciddi bir soru işareti. Ancak bu akşam ben sevgili izleyenlerimize çok net kişisel öngörülerimi paylaşacağım" sözleriyle değerlendirmede bulundu.

İSLAM MEMİŞ: "2026 MANİPÜLASYON YILI, 40 YILDA BİR YAŞANIYOR"

Piyasalarda yaşanan sürecin sadece altınla sınırlı olmadığını vurgulayan İslam Memiş, "Söz konusu burada konu aslında altın değil. Altın gibi birçok yatırım aracı yıl içinde ciddi bir manipülasyona uğradı. Ocak ayında bu stüdyolarda yapmış olduğumuz yayınlarda bu yıla ilişkin net öngörülerimi paylaştım. 2026 yılı manipülasyon yılı, kazanma yılı değil. Bugüne baktığımız zaman 11'inci ayı bitireceğiz. Bütün yatırım araçlarında hiç kimsenin kazanmadığı bir piyasayı geride bırakıyoruz" ifadelerini kullandı. Dünya genelinde ne borsalarda ne değerli metallerde ne de kripto para piyasalarında kimsenin kazanamadığını ve bilerek, isteyerek bir manipülasyon piyasası oluşturulduğunu ifade eden İslam Memiş, "Ocak ayı boyunca sorumuz netti; her gün yeni bir rekor kırıyor, neden bu kadar yükselişler var, altın fiyatları ne zaman düşecek diyorduk. 11'inci aydayız, bugünkü soru çok net; ne zaman yükselecek? Dolayısıyla burada kazananın olmadığı bir piyasa var karşımızda" şeklinde konuştu. Programda bu durumun dünyada daha önce bir örneğinin olup olmadığının sorulması üzerine Memiş, "40 yılda bir. 40 yılda bir yaşanan bir manipülasyon piyasası var karşımızda" sözleriyle değerlendirmesini aktardı.

KAPALIÇARŞI VE EKRAN FİYATI ARASINDAKİ BÜYÜK FARK!

2021 yıl sonundan itibaren 5 yıllık seyrin ve yapay zeka hisseleriyle kurulan korelasyonun incelendiği bölümde grafiği değerlendiren sunucu Haktan Uysal, "2025 itibarıyla yıl sonundan 2026 20 Kasım'a kadar baktığımızda o yükselişin durduğunu ve gerilediğini görüyoruz. Yapay zeka hisselerinde de çok ciddi bir düşüş var borsalarda" ifadelerini kullandı. Bu grafik üzerine konuşan İslam Memiş, "Bu grafik yatırımcısıyla konuşuyor. Ben sana hiç kaybettirdim mi diyor, kaybettirmedim diyor. Ekranda görmüş olduğumuz 5 bin 760 lira seviyesi geçerli değil. Geçerli olan rakam şu an fiziki altın Kapalıçarşı piyasasında 6 bin 20, 6 bin 30, hatta bugün 6 bin 100 liraya kadar sert bir şekilde yükseldi. Bu rakam bize diyor ki; ben enflasyona karşı yatırımcıyı koruyan değerli bir madenim" sözleriyle değerlendirmede bulundu. Uzun vadeli yatırımcılar açısından bir kayıp olmadığını rakamlarla ortaya koyan İslam Memiş, "Geçen yıl bugün gram altın TL fiyatı 5 bin 780 liraydı. Şu an Kapalıçarşı piyasasında 6 bin lira seviyesinin üzerinde. Uzun vadeli yatırımcılar için problem yok. Sadece rakamsal değerlerde büyük bir manipülasyon piyasası var" ifadelerini kullandı.