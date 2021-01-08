Araba alacakları ilgilendiriyor! En çok onlar ilana verildi! Yüzde 15...

Araba almak isteyenler fiyatların yükselmesi sonrasında büyük hayal kırıklığına uğramıştı. Pandemi nedeniyle otomotiv sektörünün sekteye uğraması sonrasında fiyatlar yükselmişti. Son yapılan açıklamalara göre, 2019 yılında araba satışı yapılan sitelere verilen ilan sayısı 2020 yılında neredeyse iki katı kadar yükselmiştir. Indicata'nın derlediği ve AA ile paylaştığı verilere göre 2019 yılında ilana çıkan otomobil ve hafif ticari adedi 2 milyon 138 bin 852 iken, 2020 yılında bu rakam yüzde 58 artarak 3 milyon 370 bin 369'a çıktı. Bu ilanların yüzde 61'inin (2 milyon 53 bin 55 adetinin) ise satışı gerçekleştirildi.