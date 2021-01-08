Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Araba alacakları ilgilendiriyor! En çok onlar ilana verildi! Yüzde 15... Araba alacakları ilgilendiriyor! En çok onlar ilana verildi! Yüzde 15...
Araba alacakları ilgilendiriyor! En çok onlar ilana verildi. 2020 yılının ilk aylarında koronavirüs salgınının baş göstermesinin ardından araba üretiminde aksaklıklar yaşanmıştı. Hal böyle olunca ikinci el araba fiyatlarında yaşanan yükseliş araba almak isteyen ve değiştirmek isteyenleri büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak yeni yılın ilk günlerini yaşadığımız dönemde fiyatlarda bir nebzede olsa azalma yaşanıyor. Hal böyle olunca araba almak isteyenler için yeni fırsatlar gündeme geliyor.
Giriş Tarihi: 08.01.2021 23:13
Araba almak isteyenler fiyatların yükselmesi sonrasında büyük hayal kırıklığına uğramıştı. Pandemi nedeniyle otomotiv sektörünün sekteye uğraması sonrasında fiyatlar yükselmişti. Son yapılan açıklamalara göre, 2019 yılında araba satışı yapılan sitelere verilen ilan sayısı 2020 yılında neredeyse iki katı kadar yükselmiştir. Indicata'nın derlediği ve AA ile paylaştığı verilere göre 2019 yılında ilana çıkan otomobil ve hafif ticari adedi 2 milyon 138 bin 852 iken, 2020 yılında bu rakam yüzde 58 artarak 3 milyon 370 bin 369'a çıktı. Bu ilanların yüzde 61'inin (2 milyon 53 bin 55 adetinin) ise satışı gerçekleştirildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR FİYATLAR DÜŞÜŞTE Kış aylarının ve pandemide ikinci dalganın da etkisi ile zamanını daha fazla evde geçirmeye başlayan tüketiciler, fiyatlarda düşüş yaşansa da hem artan faiz oranları hem de fiyatlardaki düşüşün devamı yönündeki beklentileri sebebiyle araç alma konusunda acele etmiyor.
Yayındaki ilanlarda önceki aylara göre yaklaşık yüzde 15'lik artış olması da, alıcıların fiyatların düşeceğine dair beklentisini destekler nitelikte. İkinci el online satış pazarı ile ilgili geçtiğimiz aralık ayının ilan verilerini derleyen arabam.com, istatistikleri paylaştı.
ARALIK AYINDA NELER YAŞANDI? EN ÇOK İLAN VERİLEN KATEGORİLER İlanların yüzde 72'sini otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise yüzde 2'lik dilimde yer alıyor. EN ÇOK İLANI OLAN 10 MARKA En çok ilan verilen ilk 10 markanın oranları kasım ayı ile birlikte stabil ilerlerken Renault'un yüzde 1'lik artışı dikkat çekiyor. Renault markasını sırasıyla Volkswagen, Fiat, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Mercedes–Benz ve BMW izliyor.