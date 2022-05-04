HaberlerGaleri%34,62 zam ücreti netleşti! Temmuzda emekliye 3.969 TL, memura 8.622 TL maaş! Kaldı geriye 2 veri! Enflasyon ve TEFE TÜFE rakamlarına göre kuruşu kuruşuna maaş tablosu...
%34,62 zam ücreti netleşti! Temmuzda emekliye 3.969 TL, memura 8.622 TL maaş! Kaldı geriye 2 veri! Enflasyon ve TEFE TÜFE rakamlarına göre kuruşu kuruşuna maaş tablosu...
Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte yeni hesaplamalar yapılıyor. Ocak ayında yapılan zam ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarında ciddi artış yaşandı. Hal böyle olunca gözler Temmuz ayında maaşlara yapılacak yeni zam oranına çevrildi. Peki, Temmuz ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar enflasyon zammı olacak? Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı belli oldu mu?