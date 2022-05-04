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Haberler Galeri %34,62 zam ücreti netleşti! Temmuzda emekliye 3.969 TL, memura 8.622 TL maaş! Kaldı geriye 2 veri! Enflasyon ve TEFE TÜFE rakamlarına göre kuruşu kuruşuna maaş tablosu...

%34,62 zam ücreti netleşti! Temmuzda emekliye 3.969 TL, memura 8.622 TL maaş! Kaldı geriye 2 veri! Enflasyon ve TEFE TÜFE rakamlarına göre kuruşu kuruşuna maaş tablosu...

Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte yeni hesaplamalar yapılıyor. Ocak ayında yapılan zam ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarında ciddi artış yaşandı. Hal böyle olunca gözler Temmuz ayında maaşlara yapılacak yeni zam oranına çevrildi. Peki, Temmuz ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar enflasyon zammı olacak? Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2022 19:14 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 19:14
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%34,62 zam ücreti netleşti! Temmuzda emekliye 3.969 TL, memura 8.622 TL maaş! Kaldı geriye 2 veri! Enflasyon ve TEFE TÜFE rakamlarına göre kuruşu kuruşuna maaş tablosu...

Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca emeklinin maaşlarında artış yaşanacak. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından emekli maaş zammı için kuruşu kuruşuna hesaplamalar yapıldı. Merkez Bankası tarafından açıklanan son enflasyon tahminleri ışığında gerçekleşen hesaplamaları haberimizde derledik. Açıklanan son verilere göre enflasyon tahmini 42,8 olarak güncellendi. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zam oranları açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%34,62 zam ücreti netleşti! Temmuzda emekliye 3.969 TL, memura 8.622 TL maaş! Kaldı geriye 2 veri! Enflasyon ve TEFE TÜFE rakamlarına göre kuruşu kuruşuna maaş tablosu...

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın maaş artışları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor.

Dolayısıyla açıklanan her enflasyon rakamı yaklaşık 14 milyon emekli ile 4.5 milyon kamu görevlisini yakından ilgilendiriyor.

Çünkü SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış görürken memur ve memur emeklileri de yine yılda iki kez toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranı kadar fark alıyor.

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%34,62 zam ücreti netleşti! Temmuzda emekliye 3.969 TL, memura 8.622 TL maaş! Kaldı geriye 2 veri! Enflasyon ve TEFE TÜFE rakamlarına göre kuruşu kuruşuna maaş tablosu...

4 AYLIK ORAN BELLİ OLUYOR

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayıda alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mart ayı ile birlikte 843,64'e çıktı. Bu değişim üç aylık enflasyon oranının yüzde 22,81 olarak gerçekleşmesini sağladı.

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%34,62 zam ücreti netleşti! Temmuzda emekliye 3.969 TL, memura 8.622 TL maaş! Kaldı geriye 2 veri! Enflasyon ve TEFE TÜFE rakamlarına göre kuruşu kuruşuna maaş tablosu...

Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk üç aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. İlk 4 aylık enflasyon verisi de 6 Mayıs Cuma günü belli olacak.

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%34,62 zam ücreti netleşti! Temmuzda emekliye 3.969 TL, memura 8.622 TL maaş! Kaldı geriye 2 veri! Enflasyon ve TEFE TÜFE rakamlarına göre kuruşu kuruşuna maaş tablosu...

Bunun dışında Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42.8 olarak duyurdu. Yine Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçları da geçen hafta açıklanmıştı. Tüm bu verilerden sonra 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranını hesapladık. Böylece temmuz ayında zamlar için geçerli olacak 6 aylık enflasyon oranı tahmini olarak ortaya çıkmış oldu.

Şimdi bu oranın kaç olduğuna ve nasıl uygulanacağına yakından bakalım…