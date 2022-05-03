Altın fiyatları türbülansa girdi, düşüş baş gösterdi! Alım-satım yapanlar dikkat! Kapalıçarşı ons, çeyrek, yarım, gram fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

1. Rusya Ukrayna krizi tarafındaki gelişmeler: Savaşın ve yaptırımların getirdiği jeopolitik riskler, emtia piyasalarındaki arz endişeleri son dönemde ilk günkü şiddetini kaybetti. Bu durum risk ve belirsizlik ortamı seven altın fiyatları için baskılayıcı oldu.

2. Fed faiz kararı: ABD`de enflasyon yüzde 8,5 ile sonra 41 yılın rekorunu kırdı. Bu durum Covid-19 döneminde uygulanan ultra gevşek para politikasından dönüş adımları atmaya başlayan Fed`in daha da şahinleşebileceği algısını güçlendirdi.