Altın fiyatları türbülansa girdi, düşüş baş gösterdi! Alım-satım yapanlar dikkat! Kapalıçarşı ons, çeyrek, yarım, gram fiyatları...
Yatırımcılar Mayıs ayının ilk günlerinde altında yaşanan dalgalanmanın nedenini merak ediyor. Uzman isimler konu hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor. Piyasaların kapalı olduğu günlerde altın alım-satımı yapanlar ivmenin aşağı yönde ilerlemesi sonrasında beklemeye geçti. Ons altın ve gram altın fiyatı 3 Mayıs Salı günü de yatırımcılar doğrultusundan araştırılırken Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş'ten yeni bir değerlendirme geldi. Peki, gram, yarım, çeyrek, ons güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 03.05.2022
21:27
Altın fiyatları türbülansa girdi, düşüş baş gösterdi. Alım-satım yapanlar dikkat! Kapalıçarşı ons, çeyrek, yarım, gram fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın alım satımı yapacak vatandaşlar uzman isimlerin değerlendirmelerini yakından takip ediyor. Bayram olması nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günlerde altın fiyatları günü düşüşle tamamladı. Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaklaşan Fed toplantısının baskısı hissedilirken, Nisan ayında Ocaktan bu yana ilk kez aylık düşüş kaydeden ons altın mayıs ayına da düşüşle başladı. İşte, güncel altın fiyatları haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR
ALTIN HANGİ GELİŞMELERİ FİYATLIYOR?
Rusya Ukrayna Savaşı`nın, yaptırım açıklamalarının ve küresel enflasyon beklentilerinin şiddetlendiği 8 Mart tarihinde 2.070 dolar ile 2022`nin rekorunu kıran ve tarihi zirvesini görmeye çok yaklaşan ons altın fiyatı, bu noktadan sonra gevşedi. Ons altın tarihi zirvesi, Covid-19`un krizinin en yüksek olduğu dönemde, 2.075 dolar ile Ağustos 2020`de görülmüştü.
ALTIN FİYATLARI YÜZDE 10`UN ÜZERİNDE ERİDİ
2022`nin zirvesi olan 2.070 dolar dikkate alındığında altın ons fiyatı için kayıp yüzde 10`u aşarak 1.850 dolar seviyesi test edildi. Aynı dönemde gram altın fiyatları için zirve 969 lira olarak göze çarptı. Bu seviye dikkate alındığında ise altın gram fiyatı yüzde 8`in üzerinde eriyerek 885 liranın altına sarktı.
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?
1. Rusya Ukrayna krizi tarafındaki gelişmeler: Savaşın ve yaptırımların getirdiği jeopolitik riskler, emtia piyasalarındaki arz endişeleri son dönemde ilk günkü şiddetini kaybetti. Bu durum risk ve belirsizlik ortamı seven altın fiyatları için baskılayıcı oldu.
2. Fed faiz kararı: ABD`de enflasyon yüzde 8,5 ile sonra 41 yılın rekorunu kırdı. Bu durum Covid-19 döneminde uygulanan ultra gevşek para politikasından dönüş adımları atmaya başlayan Fed`in daha da şahinleşebileceği algısını güçlendirdi.
Piyasalarda likidite azalacağı endişesi altın fiyatları için asıl baskılayıcı unsur olarak dikkat çekiyor. Normal şartlarda enflasyon beklentileri körüklendiğinde, "Enflasyondan korunma aracı" olarak öne çıkan altın talebinin artacağını belirten uzmanlar Fed`in enflasyonu kontrol alma iştahının artacağı algısıyla daha şahin adımlar atabileceği beklentisinin güçlenmesi nedeniyle altın fiyatları için düşüş görüldüğünü vurguladı.