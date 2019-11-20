İşsiz kalana 20 bin TL! İŞKUR işsizlik maaşı şartları neler? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?
İşsizlik maaşı, işten çıkarılan vatandaşlara yeni bir iş fırsatı bulana kadar belirlenen süreler içerisinde ödeniyor. İşsizlik maaşı ödemesinin şartları oldukça esnek tutuluyor. İşsiz kalan vatandaşların hayatını idame edebilmesini sağlayan ücret 1015 TL ile 2031 TL arasında ödeniyor. İŞKUR aracılığı ile yapılan başvuruların birçoğu olumlu yanıt alıyor. 10 ay gerçekleşen ücretle, işsiz kalan kişiye 20 bin TL'yi aşan bir maaş olanağı sağlanıyor. Peki, işsizlik maaşı şartları neler? İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? İşte işsizlik ödeneği ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 20.11.2019 15:38Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 15:40