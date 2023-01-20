20 Ocak 2023, Cuma
KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI ÖĞRENME | 2+1, 3+1 GEBZE KÖRFEZ... TOKİ Kocaeli İzmit kura çekimi Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ!
TOKİ Kocaeli kura sonuç sorgulama ekranı şeklinde araştırmalar yoğunluk kazandı. 18 Ocak Çarşamba itibarıyla Kocaeli İzmit ilçesi kura çekilişleri başlarken ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarda bir yandan detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki TOKİ Kocaeli kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ İzmir kura çekilişi saat kaçta?
Giriş Tarihi: 20.01.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 10:28
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9