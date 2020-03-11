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Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?

Milyonlarca emekli banka promosyonları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. 2017 yılında hayata geçirilen emekli promoyson ödemelerinin ikincisi Mart ayında yapılıyor. Çoğu banka promosyon ücretlerini açıkladı. Promosyon ücretlerine zam gelirken, kampanyalarla ödemeyi artırmak mümkün. Bunun için şartları göz önünde bulundurmak çok önemli. Peki, yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?

Giriş Tarihi: 11.03.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 13:28
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Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?

Emekli banka promosyon şartları nedir? Milyonlarca emeklinin gündeminde promosyon var. İlk olarak Ziraat Bankası'nın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalamasının ardından özel bankalardan da peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Uzmanlar tarafından yüksek tutarlara aldanmayıp banka şartlarının incelenmesi öneriliyor. Yüksek promosyon alabilmek için şartların iyice incelenmesi gerekiyor. Peki, yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?

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Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?

EMEKLİ PROMOSYON ŞARTLARI NEDİR?

İşte promosyon başvurusu yaparken dikkat edilmesi gerekenler:

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Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?

* En çok merak edilen konuların başında, ikinci promosyon için ne zaman başvuru yapılması gerektiği geliyor. Eğer bankanızdan mesaj gelmemişse, telefonla ya da şubeye giderek bilgi alabilirsiniz.

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Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?

* İkinci promosyonu aynı bankadan almak zorunda değilsiniz. Kampanyaları inceleyip, fırsatları değerlendirmeniz de mümkün. Banka değiştirecekseniz, önceki bankanıza olan taahhüdünüzün dolup dolmadığını kontrol edin.

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Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?

* Taban promosyona yüzde 66 zam yapıldı. Emekli maaşı bin 500 liranın altında olanlara en az 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlara en az 625, 2 bin 500 lira ve üstü olanlara en az 750 lira promosyon ödenebilecek.