Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?

* Taban promosyona yüzde 66 zam yapıldı. Emekli maaşı bin 500 liranın altında olanlara en az 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlara en az 625, 2 bin 500 lira ve üstü olanlara en az 750 lira promosyon ödenebilecek.