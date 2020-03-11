Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
Milyonlarca emekli banka promosyonları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. 2017 yılında hayata geçirilen emekli promoyson ödemelerinin ikincisi Mart ayında yapılıyor. Çoğu banka promosyon ücretlerini açıkladı. Promosyon ücretlerine zam gelirken, kampanyalarla ödemeyi artırmak mümkün. Bunun için şartları göz önünde bulundurmak çok önemli. Peki, yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
Giriş Tarihi: 11.03.2020 13:19Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 13:28