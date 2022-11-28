28 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Klinik Destek Elemanı, Hasta Karşılama İŞKUR başvuru şartları | 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır?

Klinik Destek Elemanı, Hasta Karşılama İŞKUR başvuru şartları | 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı'nın işçi alımı yapacağını duyurmasıyla birlikte vatandaşlar kontanjanları ve şartları araştırmaya başladı. 11.317 işçinin alınacağı iş ilanında en çok merak edilen mesleklerin arasında kilinik destek elemanı ve hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi yer alıyor. Peki kilinik destek elemanı, hasta karşılama başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 10:06
  • 1
  • 16
Klinik Destek Elemanı, Hasta Karşılama İŞKUR başvuru şartları | 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır?

Kilinik destek elemanı, hasta karşılama başvuru şartları neler sorusunun cevabı merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR vasıtasıyla işçi alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık bünyesinde iş sahibi olmak isteyenler detayları araştırmaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu naıl yapılır? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Klinik Destek Elemanı, Hasta Karşılama İŞKUR başvuru şartları | 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI 11.317 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı 11.317 sürekli işçi alımı için başvurular, 28 Kasım - 02 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

  • 3
  • 16
Klinik Destek Elemanı, Hasta Karşılama İŞKUR başvuru şartları | 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde alınacak olan klinik detek elemanı ve hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi kontenjan sayısı şu şekilde:

  • 4
  • 16
Klinik Destek Elemanı, Hasta Karşılama İŞKUR başvuru şartları | 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır?

Klinik Destek Elemanı (Hastane): 791

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi: 604

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

  • 5
  • 16
Klinik Destek Elemanı, Hasta Karşılama İŞKUR başvuru şartları | 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;