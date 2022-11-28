Klinik Destek Elemanı, Hasta Karşılama İŞKUR başvuru şartları | 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı'nın işçi alımı yapacağını duyurmasıyla birlikte vatandaşlar kontanjanları ve şartları araştırmaya başladı. 11.317 işçinin alınacağı iş ilanında en çok merak edilen mesleklerin arasında kilinik destek elemanı ve hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi yer alıyor. Peki kilinik destek elemanı, hasta karşılama başvuru şartları neler?