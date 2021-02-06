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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bu işi yapamazsın dediler mahcup etti! Duyanlar inanamıyor! Şimdi paraya para demiyor... Bu işi yapamazsın dediler mahcup etti! Duyanlar inanamıyor! Şimdi paraya para demiyor...
Son yıllarda kadınların iş hayatına kazandırılması için destek ödemeleri sürüyor. Elazığ'da 3 çocuk annesi Birsel Doğan yaptığı iş ile görenleri şaşkına çeviriyor. Çevresindekilerin 'Sen bu işi yapamazsın' demelerine aldırmayarak işe koyuldu ve şimdi paraya para demiyor. Kendi işinin patronu olan 40 yaşındaki Doğan devletten aldığı 100 bin liralık hibe bu tesisi kurdu.
Giriş Tarihi: 06.02.2021 21:38
Bu işi yapamazsın dediler mahcup etti! Duyanlar inanamıyor! Şimdi paraya para demiyor. Eleştirilere aldırmayan ve plastiklerin doğaya verdiği zararı gören ev hanımı 3 çocuk annesi Birsel Doğan (40), hem bu alanda mücadele etmek hem de bir iş sahibi olmak için harekete geçti. Plastik geri dönüşüm tesisi kurmaya karar veren Doğan, KOSGEB Elazığ İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kadın girişimciliği belgesi alan Doğan, devletten aldığı 100 bin liralık hibe ile Küçük Sanayi Sitesi'nde plastik geri dönüşüm tesisi açtı. Doğan, eşi, oğlu ve yanına aldığı bir çalışan ile üretime geçti.
Doğan, 7 aydır faal bir şekilde toplayıcılardan aldığı plastikleri işleyip ham madde haline getirip başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere birçok plastik fabrikasına gönderiyor. Ev hanımı iken tesis sahibi ve kendi işinin patronu olan Doğan, azmi ve başarısı ile dikkat çekiyor.
Daha önce ev hanımı olduğunu belirten Birsel Doğan, "Sonra bir iş düşündüm. Araştırdım ve KOSGEB'in kadınlara yönelik bir desteği olduğunu öğrendim. KOSGEB'e başvurup kadın girişimciliği belgesi aldım." dedi.
Doğaya katkı sağlamak istediğini söyleyen Doğan "Daha sonra iş yerimizi tuttuk, makinelerimiz geldi. Doğada naylonların ve bidonların doğayı kirlettiğini görüyordum. Geri dönüşümün doğaya katkı sağlayacağını düşündüm ve bu işe karar verdim." şeklinde ifade etti.