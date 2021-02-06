Bu işi yapamazsın dediler mahcup etti! Duyanlar inanamıyor! Şimdi paraya para demiyor...

Son yıllarda kadınların iş hayatına kazandırılması için destek ödemeleri sürüyor. Elazığ'da 3 çocuk annesi Birsel Doğan yaptığı iş ile görenleri şaşkına çeviriyor. Çevresindekilerin 'Sen bu işi yapamazsın' demelerine aldırmayarak işe koyuldu ve şimdi paraya para demiyor. Kendi işinin patronu olan 40 yaşındaki Doğan devletten aldığı 100 bin liralık hibe bu tesisi kurdu.