Kredi faizleri son dakika ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti konut kredisi faiz oranları kaç?

Merkez Bankası 12 Aralık günü yılın son faiz toplantısını gerçekleştirdi ve politika faizinde 200 baz puan indirime gitti. Böylece politika faizi 2019 yılını yüzde 12 ile tamamlamış oldu. Merkez Bankası'nın politika faizi bankaların kredi ve mevduat faizi hesaplarını da yakından ilgilendiriyor. Bankalar kredi faizlerini ve mevduat faizlerini Merkez'in kararına göre yükseltiyor veya düşürüyor. Merkez Bankası'nın son kararının ardından birçok banka mevduat faizlerini düşürdü. Ancak kredi faiz oranlarında adım atmadı. Vatandaşlar heyecanla bankalardan gelecek faiz indirim haberini bekliyor. Peki, Kredi faizleri ne zaman düşecek? Bankalarda en düşük kredi faiz oranı ne? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 16:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





