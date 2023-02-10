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Haberler Galeri KIZILAY Personel Başvuru Ekranı | 2023 Deprem sonrası Kızılay Çadır DİKİM/Yapıştırma personel alımı başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir?

KIZILAY Personel Başvuru Ekranı | 2023 Deprem sonrası Kızılay Çadır DİKİM/Yapıştırma personel alımı başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir?

Kızılay çadır dikim/yapıştırma ustası, insan kaynakları uzmanı gibi alanlarda alım yapmaya başladığını duyurdu. Kızılay bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar şartları araştırmaya başladı. 45 yaş altı şartı konulan ilana dair detaylar merak konusu oldu. Peki Kızılay işçi ve memur alımı başvuru şartları neler? İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 09:34
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KIZILAY Personel Başvuru Ekranı | 2023 Deprem sonrası Kızılay Çadır DİKİM/Yapıştırma personel alımı başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir?

Kızılay bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı duyurusunda bulundu. Yüzyılın felaketi olarak anılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından vatandaşlar "Kızılay personel alımı yapıyor mu?", "Kızılay işçi alımı başvuru ekranı" şeklinde aratılmalar hız kazandı. Peki Kızılay işçi ve memur alımı başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KIZILAY Personel Başvuru Ekranı | 2023 Deprem sonrası Kızılay Çadır DİKİM/Yapıştırma personel alımı başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir?

KIZILAY PERSONEL ALIMI

Kızılay personel alımı ilanlarını yayımlamaya devam ediyor. 8 Şubat 2023 tarihi ile yayımlanmış olan personel alımı ve memur alımı ilanlarına göre farklı kadrolarda personel alımı yapılacağı açıklandı.

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KIZILAY Personel Başvuru Ekranı | 2023 Deprem sonrası Kızılay Çadır DİKİM/Yapıştırma personel alımı başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir?

ALIM YAPILACAK KADROLAR

*Dikim/Yapıştırma Ustası

*Dikim/Yapıştırma/Kesim Usta Yardımcısı

*İnsan Kaynakları Uzmanı

*Muhasebe Uzmanı

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KIZILAY Personel Başvuru Ekranı | 2023 Deprem sonrası Kızılay Çadır DİKİM/Yapıştırma personel alımı başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir?

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Muhasebe Uzmanı

*Üniversitelerin İşletme, Maliye, Muhasebe bölümlerinden lisans derecesinde mezun olmak,

*SAP modüllerinde en az 2 yıl deneyimli (Öncelik FI, tercihen MM,CO,SD modülleri),

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KIZILAY Personel Başvuru Ekranı | 2023 Deprem sonrası Kızılay Çadır DİKİM/Yapıştırma personel alımı başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir?

*İletişim becerileri güçlü, analitik düşünebilen, araştırmacı, ekip çalışmasına yatkın,

*Yoğun çalışma temposuna ve esnek çalışma saatlerine uygun,İnsan ilişkileri kuvvetli, çözüm odaklı,

*İş takibi ve dokümantasyon hazırlama ile raporlama konusunda başarılı,