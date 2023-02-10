10 Şubat 2023, Cuma
KIZILAY Personel Başvuru Ekranı | 2023 Deprem sonrası Kızılay Çadır DİKİM/Yapıştırma personel alımı başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir?
Kızılay çadır dikim/yapıştırma ustası, insan kaynakları uzmanı gibi alanlarda alım yapmaya başladığını duyurdu. Kızılay bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar şartları araştırmaya başladı. 45 yaş altı şartı konulan ilana dair detaylar merak konusu oldu. Peki Kızılay işçi ve memur alımı başvuru şartları neler? İşte detayları...
Giriş Tarihi: 10.02.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 09:34
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20