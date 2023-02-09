09 Şubat 2023, Perşembe
Kahramanmaraş Depremi sonrası yeni ev verilecek mi? Depremzedelere ev yardımı yapılacak mı? 2023 Devlet yardımı başvuruları başladı mı?
Türkiye 9 saat arayla yüzyılın felaketi olarak isimlendiren 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Depremin ardından birçok bina yıkılırken vatandaşlar deprem yardımları ile ilgili araştırmalara da başladı. Arama kurtarma çalışmaları bir yandan devam ederken bir yandan da evsiz kalan vatandaşlar için bir çalışma olup olmadığı da araştırılıyor. Peki depremzedeler ev yardımı yapılacak mı? 2023 devlet yardımı başvuruları başladı mı?
Giriş Tarihi: 09.02.2023 10:07
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