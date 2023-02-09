Kahramanmaraş Depremi sonrası yeni ev verilecek mi? Depremzedelere ev yardımı yapılacak mı? 2023 Devlet yardımı başvuruları başladı mı?

KAÇ BİNA YIKILDI!

Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma neden olan Kahramanmaraş ve Gaziantep depreminde bina ihbarları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu an itibarıyla yıkılan bina sayısı 6 bin 444." ifadelerini kullandı.

Depremde hasar tespiti henüz tam olarak yapılamadı. Bu sebeple rakamlar sürekli güncellenmekte. Yeni bilgiler paylaşıldığında haberimiz güncellenecektir.