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Kahramanmaraş Depremi sonrası yeni ev verilecek mi? Depremzedelere ev yardımı yapılacak mı? 2023 Devlet yardımı başvuruları başladı mı?

Türkiye 9 saat arayla yüzyılın felaketi olarak isimlendiren 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Depremin ardından birçok bina yıkılırken vatandaşlar deprem yardımları ile ilgili araştırmalara da başladı. Arama kurtarma çalışmaları bir yandan devam ederken bir yandan da evsiz kalan vatandaşlar için bir çalışma olup olmadığı da araştırılıyor. Peki depremzedeler ev yardımı yapılacak mı? 2023 devlet yardımı başvuruları başladı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2023 10:07
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Kahramanmaraş Depremi sonrası yeni ev verilecek mi? Depremzedelere ev yardımı yapılacak mı? 2023 Devlet yardımı başvuruları başladı mı? Deprem sosyal konut başvurusu

Kahramanmaraş depremi sonrası yeni ev verilecek mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 9 saatlik aralarla 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından binlerce vatandaş evsiz kaldı. Depremden etkilenen 10 ilde bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürerken diğer yandan yaraların sarılıyor. Peki depremzedeler ev yardımı yapılacak mı? 2023 devlet yardımı başvuruları başladı mı? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kahramanmaraş Depremi sonrası yeni ev verilecek mi? Depremzedelere ev yardımı yapılacak mı? 2023 Devlet yardımı başvuruları başladı mı? Deprem sosyal konut başvurusu

9 SAAT ARAYLA 2 BÜYÜK DEPREM

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

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Kahramanmaraş Depremi sonrası yeni ev verilecek mi? Depremzedelere ev yardımı yapılacak mı? 2023 Devlet yardımı başvuruları başladı mı? Deprem sosyal konut başvurusu

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

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Kahramanmaraş Depremi sonrası yeni ev verilecek mi? Depremzedelere ev yardımı yapılacak mı? 2023 Devlet yardımı başvuruları başladı mı? Deprem sosyal konut başvurusu

KAÇ BİNA YIKILDI!

Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma neden olan Kahramanmaraş ve Gaziantep depreminde bina ihbarları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu an itibarıyla yıkılan bina sayısı 6 bin 444." ifadelerini kullandı.

Depremde hasar tespiti henüz tam olarak yapılamadı. Bu sebeple rakamlar sürekli güncellenmekte. Yeni bilgiler paylaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

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Kahramanmaraş Depremi sonrası yeni ev verilecek mi? Depremzedelere ev yardımı yapılacak mı? 2023 Devlet yardımı başvuruları başladı mı? Deprem sosyal konut başvurusu

DEPREM SONRASI YENİ EV VERİLECEK Mİ?

Deprem beölgesine giden Başkan Erdoğan konuya ilişkin şu şekilde konuştu:

''Zorunlu Deprem Sigortası' (ZDS) olarak bilinen deprem karşısındaki en güçlü finansal destek araştırmaları yapılmaya devam ederken Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) çalışmalarına devam ediyor.