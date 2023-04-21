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Haberler Galeri KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Kızılay personel alımı şartları neler? Ankara, İstanbul, Malatya...

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Kızılay personel alımı şartları neler? Ankara, İstanbul, Malatya...

Kızılay birçok ilde personel alımı yapacağını açıkladı. İlana başvuruda bulunarak Kızılay bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar detayları araştırmaya başladı. İthalat uzmanı, stajyer, satış uzmanı, ısta gibi meslek dallarında yapılacak olan alımlara yönelik detaylar merak ediliyor. İşte Kızılay iş ilanı başvuru ekranı ve detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 14:36
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KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Kızılay personel alımı şartları neler? Ankara, İstanbul, Malatya... Branş ve kontenjanlar neler?

Kızılay iş ilanları sıklıkla araştırılan konuların arasında yer alıyor. Kızılay bünyesinde iş sahibi olmak isteyenler güncel ilanları öğrenmeye çalışıyor. Ankara, Malatya, İstanbul, Mersin, Adana gibi çok sayıda ile yapılacak olan alımlara yönelik detaylar merak ediliyor. Peki Kızılay iş başvuru nasıl yapılır? Kızılay işe alım şartları neler? İşte branş ve kontenjan dağılımı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Kızılay personel alımı şartları neler? Ankara, İstanbul, Malatya... Branş ve kontenjanlar neler?

BAŞVURU ŞARTLARI!

Alımlara başvurmak isteyen adayların, Türk Kızılayı'nın resmi internet sitesinden ilgili başvuru adımlarını takip ederek başvuru yapacakları pozisyonun özel şartlarına ulaşması gerekmektedir.

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KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Kızılay personel alımı şartları neler? Ankara, İstanbul, Malatya... Branş ve kontenjanlar neler?

KIZILAY 2023 GÜNCEL İŞ İLANLARI VE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Kızılay personel alımı şartları neler? Ankara, İstanbul, Malatya... Branş ve kontenjanlar neler?

PERSONEL ALIMLARI HANGİ KADROLARA OLACAK?

Kızılay personel alımında kadrolar şu şekilde açıklandı:

Tasarım Proje Uygulama Yöneticisi (Kızılay Sistem Yapı) (Tpuy0123)
Dış Paydaşlarla İlişkiler Uzmanı (Dpiu - 2023)

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KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Kızılay personel alımı şartları neler? Ankara, İstanbul, Malatya... Branş ve kontenjanlar neler?

İthalat Uzmanı ( Kızılay Çadır Ve Tekstil A.Ş. ) (İu0622)
Proses Ve Çıkış Kalite Kontrol Sorumlusu (Kızılay Sistem Yapı) (Pçkks0223)
Yardımcı Eleman (Kızılay Sistem Yapı) (Ye0223)