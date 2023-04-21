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KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Kızılay personel alımı şartları neler? Ankara, İstanbul, Malatya...
Kızılay birçok ilde personel alımı yapacağını açıkladı. İlana başvuruda bulunarak Kızılay bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar detayları araştırmaya başladı. İthalat uzmanı, stajyer, satış uzmanı, ısta gibi meslek dallarında yapılacak olan alımlara yönelik detaylar merak ediliyor. İşte Kızılay iş ilanı başvuru ekranı ve detayları...