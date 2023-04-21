Emekli, memur ve asgari ücret tablosu çıktı! % 21.43 hesabı, kök maaş - ilave ödeme - refah payı! SSK, Bağkur emeklisine 9.208 TL...

TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Temmuz zammı eğer yüzde 21.43 çıkarsa, en düşük kök aylık Bağ-Kur emeklilerinde 5 bin 456 liradan 6 bin 626 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 336 liradan 5 bin 265 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 3 bin 777 lira liradan 4 bin 586 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 6 bin 93 liradan 7 bin 398 liraya yükselecek. Taban aylık ödemesinin altında kalındığı için bu maaşı alan emeklilere 7 bin 500 lira ödenmeye devam edecek. Eğer zam oranı daha yüksek olur ve 7 bin 500 lira seviyesi aşılırsa yeni tutar üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin, Temmuz zammıyla kök aylık 7 bin 600 liraya çıkarsa emekli 7 bin 600 lira almaya başlayacak.