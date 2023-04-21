Emekli, memur ve asgari ücret tablosu çıktı! % 21.43 hesabı, kök maaş - ilave ödeme - refah payı! SSK, Bağkur emeklisine 9.208 TL...
Emekli ve memur emekli maaş zammı için detaylar netleşiyor. Temmuz zammı için beklenti anketi ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden ilk 6 aylık enflasyon tahmini belli oldu. Bu yeni hesaplamayla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 21.43, memurların ise yüzde 19.18'e çıktı. Hal böyle olunca hesaplamlar hız kazandı. "Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, yeni oranla zamlı maaş tablosu!
Giriş Tarihi: 21.04.2023
14:06 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023
14:06
Emekli Temmuz maaş zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ışığında hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nin açıklaması sonrasında SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam hesaplamarı yeni oran yüzde 21.43 olarak açıklandı. Peki, Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte güncel hesaplamalar!
GALERİ DEVAM EDİYOR
MİLYONLARIN Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak'ta refah payıyla birlikte maaşları yüzde 30 artırılan, ardından da taban aylık ödemesini 7 bin 500 liraya yükselten, bayram ikramiyesini de 2 bin liraya çıkaran düzenlemelerle yüzü gülen emekliler, Temmuz zammını merakla bekliyor. Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk ipucu geldi.
İŞTE AY AY TAHMİNLER
İlk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için de yüzde 2.61 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 21.43 olarak gerçekleşebilecek.
KÖK AYLIKLAR ARTACAK
Bu aydan itibaren ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liraya yükselirken, Temmuz zammı bu ödemeye değil emeklilerin kök maaşına yansıyacak. Zammın ardından eğer yeni maaş 7 bin 500 liralık tutarı aşarsa emekli kendi kök maaşı üzerinden ödeme alacak, aşmazsa aylık ödeme 7 bin 500 liraya tamamlanmaya devam edilecek.
TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?
Temmuz zammı eğer yüzde 21.43 çıkarsa, en düşük kök aylık Bağ-Kur emeklilerinde 5 bin 456 liradan 6 bin 626 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 336 liradan 5 bin 265 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 3 bin 777 lira liradan 4 bin 586 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 6 bin 93 liradan 7 bin 398 liraya yükselecek. Taban aylık ödemesinin altında kalındığı için bu maaşı alan emeklilere 7 bin 500 lira ödenmeye devam edecek. Eğer zam oranı daha yüksek olur ve 7 bin 500 lira seviyesi aşılırsa yeni tutar üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin, Temmuz zammıyla kök aylık 7 bin 600 liraya çıkarsa emekli 7 bin 600 lira almaya başlayacak.