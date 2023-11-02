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Haberler Galeri Bankalar oranları açıkladı! Kasım'da TL'niz ikiye katlanabilir! 50.000 TL’nin 32- 92 günlük mevduat getirisi...

Bankalar oranları açıkladı! Kasım'da TL'niz ikiye katlanabilir! 50.000 TL’nin 32- 92 günlük mevduat getirisi...

Bu bankada parası olanlar yaşadı! Çifter çifter artacak! Bankaların faiz oranları son dakika açıklandı! Tasarruf sahipleri, gelirlerini artırmak ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla paralarını bankalara mevduat olarak yatırırlar. Birçok kişi, farklı bankaların sunduğu mevduat hesaplarını karşılaştırarak en iyi getiriyi elde etmeyi amaçlarlar. Peki, 32 günlük en yüsek faiz veren banka hangisi? İşte, 50 bin liranın 32 ve 92 günlük mevduat getirisi...

Giriş Tarihi: 02.11.2023 17:08
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Bankalar oranları açıkladı! Kasım’da TL’niz ikiye katlanabilir! 50.000 TL’nin 32- 92 günlük mevduat getirisi...

En yüksek faiz veren bankalar listesi sıklıkla araştırılıyor. Birçok kişi gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak ve gelirlerini daha da artırmak amacıyla paralarını bankalara mevduat olarak yatırıyor. İşte, bankaların güncel faiz oranları ve 50 bin liranın 32 günlük mevduat getirisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar oranları açıkladı! Kasım’da TL’niz ikiye katlanabilir! 50.000 TL’nin 32- 92 günlük mevduat getirisi...

50 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ!

ING

➡ %40 faiz oranı ile 1.665,75 TL net kazanç sunuyor.

➡Vade sonu tutar 51.665,75 TL.

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Bankalar oranları açıkladı! Kasım’da TL’niz ikiye katlanabilir! 50.000 TL’nin 32- 92 günlük mevduat getirisi...

ODEA

➡ %42 faiz oranı ile 1.749,04 TL net kazanç sunuyor.

➡ Vade sonu tutar 51.749,04 TL.

➡ 46 - 95 gün vade, 10.000 – 1.000.000 TL aralığında %43 faiz oranı fırsatı da mevcut.

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Bankalar oranları açıkladı! Kasım’da TL’niz ikiye katlanabilir! 50.000 TL’nin 32- 92 günlük mevduat getirisi...

DENİZBANK

➡ %42 faiz oranı ile 1.749,04 TL net kazanç sunuyor.

➡ Vade sonu tutar 51.749,04 TL.

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Bankalar oranları açıkladı! Kasım’da TL’niz ikiye katlanabilir! 50.000 TL’nin 32- 92 günlük mevduat getirisi...

ALTERNATİF BANK

➡ %42 faiz oranı ile 1.749,04 TL net kazanç sunuyor.