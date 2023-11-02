Bankalar oranları açıkladı! Kasım'da TL'niz ikiye katlanabilir! 50.000 TL’nin 32- 92 günlük mevduat getirisi...

Bu bankada parası olanlar yaşadı! Çifter çifter artacak! Bankaların faiz oranları son dakika açıklandı! Tasarruf sahipleri, gelirlerini artırmak ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla paralarını bankalara mevduat olarak yatırırlar. Birçok kişi, farklı bankaların sunduğu mevduat hesaplarını karşılaştırarak en iyi getiriyi elde etmeyi amaçlarlar. Peki, 32 günlük en yüsek faiz veren banka hangisi? İşte, 50 bin liranın 32 ve 92 günlük mevduat getirisi...