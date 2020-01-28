Kızılay KPSS şartsız personel alımı yapıyor! İşte Kızılay personel alım ilanları ve şartlar...

Türkiye'nin en önemli kurumlarından olan Kızılay gönüllü personellerin yanı sıra maaşlı personelleri ile de yardıma ihtiyaç duyulan her noktaya koşuyor. Kızılay eksik alanlardaki açıklarını gidermek için kendi resmi sitesi üzerinden ilanlar yayınlıyor. Kızılay ilanlarında KPSS şartı yer almıyor. Maaşların 3000 TL ile 7000 TL arasında değiştiği belirtiliyor. KPSS personel alım ilanlarında adaylardan istenen şartlar ve başvuru yöntemleri geniş açıklamalarla duyuruluyor. Peki, Kızılay personel alım ilanları ve şartlar neler? İşte Kızılay personel alım ilanları ve şartlar...
Giriş Tarihi: 28.01.2020 11:06Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 11:16