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Kızılay KPSS şartsız personel alımı yapıyor! İşte Kızılay personel alım ilanları ve şartlar...

Türkiye'nin en önemli kurumlarından olan Kızılay gönüllü personellerin yanı sıra maaşlı personelleri ile de yardıma ihtiyaç duyulan her noktaya koşuyor. Kızılay eksik alanlardaki açıklarını gidermek için kendi resmi sitesi üzerinden ilanlar yayınlıyor. Kızılay ilanlarında KPSS şartı yer almıyor. Maaşların 3000 TL ile 7000 TL arasında değiştiği belirtiliyor. KPSS personel alım ilanlarında adaylardan istenen şartlar ve başvuru yöntemleri geniş açıklamalarla duyuruluyor. Peki, Kızılay personel alım ilanları ve şartlar neler? İşte Kızılay personel alım ilanları ve şartlar...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 11:16
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Kızılay KPSS şarts��z personel alımı yapıyor! İşte Kızılay personel alım ilanları ve şartlar...

Türk Kızılayı dünyanın en büyük yardım kuruluşu olarak öne çıkıyor. On binlerce gönüllüsü ile dünyanın ihtiyaç duyulan her noktasında yardıma hazır olan Kızılay, profesyonel personelleri ile de en etkili müdahaleleri gerçekleştiriyor. Kızılay personel alım ilanlarını kendi kariyer sitesinden yayınlıyor. İhtiyaç duyulan pozisyonlar ve aranan nitelikler kariyer sitesinden yayınlanıyor. Kızılay KPSS şartsız personel alım ilanlarına yenilerini ekledi. Peki, Kızılay personel alım ilanları ve şartlar neler? İşte detaylar...

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Kızılay KPSS şartsız personel alımı yapıyor! İşte Kızılay personel alım ilanları ve şartlar...

18 FARKLI MESLEKTE İLAN YAYINLANDI

Kızılay'ın resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanların çeşitliliği dikkat çekiyor. Kızılay KPSS şartı aramadan tam 18 farklı başlık altında İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu onlarca ilde personel alımı yapacak.

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Kızılay KPSS şartsız personel alımı yapıyor! İşte Kızılay personel alım ilanları ve şartlar...

3000 TL İLE 7000 TL ARASINDA DEĞİŞECEK

Kızılay personel alım ilanında maaşlar da merak ediliyor. Kızılay tarafından maaş bildirimi yapılmazken, pozisyonlara göre 3 bin TL ile 7 bin TL arasında değişen maaşlar ödenmesi öngörülüyor.

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Kızılay KPSS şartsız personel alımı yapıyor! İşte Kızılay personel alım ilanları ve şartlar...

KIZILAY HANGİ MESLEKLERDE PERSONEL ALIMI YAPACAK?

Kızılay'ın kariyer sitesi üzerinden yayına verilen ilanları sizler için derledik. İşte KPSS şartsız personel alım ilanları...

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Kızılay KPSS şartsız personel alımı yapıyor! İşte Kızılay personel alım ilanları ve şartlar...

Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi Uzmanı (BGRY112019)

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Doktor / Doğrulama Laboratuvar Birim Yöneticisi (Doktor 2020)

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