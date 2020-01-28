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Erken emeklilik müjdesi! Yüz binlerce kişi yararlanabilir! Nasıl erken emekli olunur?
Erken emeklilik uzun yıllar üretim ekonomisine katkıda bulunan herkesin hayali. Yıllarca çalışan işçiler prim ve yaş akdini tamamladıktan sonra emekliye ayrılabiliyor. SGK, işçinin emeklilik dilekçesini onayladıktan sonra en kısa süre içerisinde aylığını bağlıyor. Günümüzde primini doldurup yaşa takılan yüz binlerce kişi var. Bu kapsamdakiler için Meclis eli ile bir düzenleme olmadıkça yaşı beklemekten başka bir yol bulunmuyor. Ancak prim eksiği olup yaşa takılanlar için erken emeklilik mümkün. Prim açıkları yıpranma payı, doğum ve askerlik borçlanması yöntemleri ile kapatılabiliyor. Kadınlarda 2160 güne kadar erken emeklilik mümkünken. Erkeklerde askerlik süresi boyunca prim ödemek mümkün. Belirlenen mesleklerde yıpranma payı da önemli bir etkiye sahip. Sizler için erken emeklilik formüllerini derledik. Bu başvurular ile yıllar kazanabilirsiniz. İşte erken emeklilik başvuruları...
Giriş Tarihi: 28.01.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 10:19
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