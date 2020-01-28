Belediyeler 3000 TL maaşla KPSS'siz işçi alacak! İŞKUR belediye işçisi alım ilanları neler?

İŞKUR her geçen gün yeni iş ilanları yayınlıyor. İş ilanlarının içinde birçok özel şirket gibi kamu kurum ve kuruluşları da var. İŞKUR'un yayınladığı ilanları içinde en büyük ilgiyi, en az ilkokulu mezunu şartı ile yayınlananların yanı sıra, KPSS şartsız ilanlar görüyor. İŞKUR'un KPSS'siz ilanlarının içinde belediyeler de yer alıyor. Belediyeler çalışma şartları nedeniyle işçilerin en çok içinde bulunmak istediği yerler arasında bulunuyor. İŞKUR her geçen gün farklı belediyelerin ilanlarını sistemine ekliyor. Peki, İŞKUR belediye işçisi alım ilanları neler? Sizler için İŞKUR üzerinden KPSS şartsız personel alımı yapan belediyeleri derledik. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 12:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





