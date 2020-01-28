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Belediyeler 3000 TL maaşla KPSS'siz işçi alacak! İŞKUR belediye işçisi alım ilanları neler?

İŞKUR her geçen gün yeni iş ilanları yayınlıyor. İş ilanlarının içinde birçok özel şirket gibi kamu kurum ve kuruluşları da var. İŞKUR'un yayınladığı ilanları içinde en büyük ilgiyi, en az ilkokulu mezunu şartı ile yayınlananların yanı sıra, KPSS şartsız ilanlar görüyor. İŞKUR'un KPSS'siz ilanlarının içinde belediyeler de yer alıyor. Belediyeler çalışma şartları nedeniyle işçilerin en çok içinde bulunmak istediği yerler arasında bulunuyor. İŞKUR her geçen gün farklı belediyelerin ilanlarını sistemine ekliyor. Peki, İŞKUR belediye işçisi alım ilanları neler? Sizler için İŞKUR üzerinden KPSS şartsız personel alımı yapan belediyeleri derledik. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 12:01
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Belediyeler 3000 TL maaşla KPSS'siz işçi alacak! İŞKUR belediye işçisi alım ilanları neler?

İŞKUR yeni iş ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. İŞKUR iş ilanlarının içinde belediyelerin personel alımları da yer alıyor. Belediyelerin KPSS şartsız personel alımları en büyük ilgiyi gören açık ilanlar durumunda. Bazı belediyelerin iş başvuru süreleri geride kalırken, bazı belediyelerin iş başvuru süreleri devam ediyor. Sizler için 3000 TL bulan maaşlarla KPSS'siz işçi alacak belediyeleri derledik. İşte İŞKUR belediye işçisi alım ilanları...

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Belediyeler 3000 TL maaşla KPSS'siz işçi alacak! İŞKUR belediye işçisi alım ilanları neler?

İŞKUR ÜZERİNDE 41 BİN AÇIK İŞ İLANI VAR

İŞKUR geçtiğimiz yıl 1.5 milyon kişiye yeni bir iş imkanı sundu. İstihdama büyük katkı sunan İŞKUR'un bu yıl ki hedefi çok daha büyük. 2 milyonu aşkın kişiye istihdam yaratmak isteyen İŞKUR'un üzerinde 41 bin civarında açık ilan var.

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Belediyeler 3000 TL maaşla KPSS'siz işçi alacak! İŞKUR belediye işçisi alım ilanları neler?

EN AZ İLKOKUL MEZUNU ŞARTI VAR

İŞKUR'un iş ilanları oldukça geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. İlanlar arasında üniversite mezununa da, ilkokul mezununa da seçenekler var. KPSS şartlı ilanlar gibi KPSS şartı aranmayan ilanlar da var.

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Belediyeler 3000 TL maaşla KPSS'siz işçi alacak! İŞKUR belediye işçisi alım ilanları neler?

KPSS'SİZ KAMU İŞÇİSİ ALIMLARI DEVAM EDİYOR

Kamuda memurlar gibi işçiler de çalışıyor. Kamu işçileri için KPSS şartı aranmıyor. Birçok bakanlık, devlet dairesi, belediye KPSS şartsız işçi alımı yapıyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan belediye iş ilanlarını sizler için derledik...

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Belediyeler 3000 TL maaşla KPSS'siz işçi alacak! İŞKUR belediye işçisi alım ilanları neler?

BAŞVURULAR:

Belediyelerin personel alımı ilanlarına başvurular İlgili belediyelere şahsen yapılacaktır. Yukarıdaki 15 farklı belediyenin sonlarında belirtilen tarihler son başvuru tarihleri olarak belirtilmiştir. Adaylar başvuru şartlarını taşıyor olmaları durumunda ve ilgili belgelere sahip olmaları durumunda başvuru yapabilecekler.