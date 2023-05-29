29 Mayıs 2023, Pazartesi
Prim borcu olan EYT'liye 1 aylık fırsat doğdu! 2002 ve 2008 sonrasına 1 yıl şartı! SGK listeleri paylaştı!
Borç yapılandırma düzenlemesinin 1 aylık daha uzatılmasıyla birlikte prim borcu olanlara fırsat doğdu. Yapılandırma sayesinde prim eksiğini borçlanarak tamamlayanlara kolay ödeme imkanı sağlanacak. Vergi, prim, ceza gibi borçlar için son başvuru tarihi 31 Mayıs yerine 30 Haziran oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 29.05.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 12:27
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