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Prim borcu olan EYT'liye 1 aylık fırsat doğdu! 2002 ve 2008 sonrasına 1 yıl şartı! SGK listeleri paylaştı!

Borç yapılandırma düzenlemesinin 1 aylık daha uzatılmasıyla birlikte prim borcu olanlara fırsat doğdu. Yapılandırma sayesinde prim eksiğini borçlanarak tamamlayanlara kolay ödeme imkanı sağlanacak. Vergi, prim, ceza gibi borçlar için son başvuru tarihi 31 Mayıs yerine 30 Haziran oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 12:27
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Prim borcu olan EYT’liye 1 aylık fırsat doğdu! 2002 ve 2008 sonrasına 1 yıl şartı! SGK listeleri paylaştı! EPT’liler...

EYT kapsamında eksik primi olanlar için borç yapılandırma düzenlemesinin 1 ay daha uzatılması nefes aldırdı. Bağ-Kur'lular ve kendi primini ödeyen kişilere EYT kapsamında emeklilik için fırsat oluştu. Bu süreçte, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borcu bulunanlar ve diğer ilgili kişiler rahat bir ödeme süreci geçirebilecek. İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Prim borcu olan EYT’liye 1 aylık fırsat doğdu! 2002 ve 2008 sonrasına 1 yıl şartı! SGK listeleri paylaştı! EPT’liler...

Primden vergi borcuna kadar milyonlara nefes aldıran yapılandırmada başvuru süresi 1 ay uzatıldı.

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Prim borcu olan EYT’liye 1 aylık fırsat doğdu! 2002 ve 2008 sonrasına 1 yıl şartı! SGK listeleri paylaştı! EPT’liler...

Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu bulanan işverenler, Bağ-Kur'lular, primini kendi ödeyenler de ödeme kolaylığından yararlanabilecek.

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Prim borcu olan EYT’liye 1 aylık fırsat doğdu! 2002 ve 2008 sonrasına 1 yıl şartı! SGK listeleri paylaştı! EPT’liler...

Böylece prim borcu, eksik primi bulunan EYT'liler de yapılandırma kolaylığından yararlanıp emekli olabilecek.

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Prim borcu olan EYT’liye 1 aylık fırsat doğdu! 2002 ve 2008 sonrasına 1 yıl şartı! SGK listeleri paylaştı! EPT’liler...

Cumhurbaşkanı kararıyla kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak için süreler uzatıldı.