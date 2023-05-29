Prim borcu olan EYT'liye 1 aylık fırsat doğdu! 2002 ve 2008 sonrasına 1 yıl şartı! SGK listeleri paylaştı!

EYT kapsamında eksik primi olanlar için borç yapılandırma düzenlemesinin 1 ay daha uzatılması nefes aldırdı. Bağ-Kur'lular ve kendi primini ödeyen kişilere EYT kapsamında emeklilik için fırsat oluştu. Bu süreçte, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borcu bulunanlar ve diğer ilgili kişiler rahat bir ödeme süreci geçirebilecek. İşte son gelişmeler...