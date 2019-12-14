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Asgari ücret 3.toplantısı için geri sayım! 2020 asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı için 3'üncü toplantı 17 Aralık 2019 Pazartesi Günü işverenlerin temsilcisi TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Taraflar geride kalan iki toplantıda da ücret pazarlığı yapmadılar. Ancak işverenler enflasyon üzeri zamma karşı çıkıyor. İşçi tarafı ise 2 bin 578 TL'nin altında pazarlık yapmak istemiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise 7 milyon işçinin mutlu olacağı bir rakamın masadan çıkacağına inandığını belirtiyor. Komisyon görüşmelerinde bu hafta kritik öneme sahip. Zira 4'üncü toplantının ardından zam kesinleşecek. Yarınki toplantıda taraflar tutumlarını ortaya koyacak ve zam ile ilgili daha net gelişmeler ortaya çıkacak. Sadece asgari ücretliler değil, AGİ alan diğer işçiler de süreci yakından takip ediyor. Peki, 2020 asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 14.12.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 14:41
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