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Asgari ücret 3.toplantısı için geri sayım! 2020 asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için 3'üncü toplantı 17 Aralık 2019 Pazartesi Günü işverenlerin temsilcisi TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Taraflar geride kalan iki toplantıda da ücret pazarlığı yapmadılar. Ancak işverenler enflasyon üzeri zamma karşı çıkıyor. İşçi tarafı ise 2 bin 578 TL'nin altında pazarlık yapmak istemiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise 7 milyon işçinin mutlu olacağı bir rakamın masadan çıkacağına inandığını belirtiyor. Komisyon görüşmelerinde bu hafta kritik öneme sahip. Zira 4'üncü toplantının ardından zam kesinleşecek. Yarınki toplantıda taraflar tutumlarını ortaya koyacak ve zam ile ilgili daha net gelişmeler ortaya çıkacak. Sadece asgari ücretliler değil, AGİ alan diğer işçiler de süreci yakından takip ediyor. Peki, 2020 asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 14.12.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 14:41
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Asgari ücret 3.toplantısı için geri sayım! 2020 asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için kritik görüşmeler sürüyor. 17 Aralık Pazartesi günü 3'üncü toplantı gerçekleşecek. TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak görüşme saat 14.00'te başlayacak. Toplantıda işçileri Türk-İş Sendikası temsil edecek. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü başkanlık edecek. 7 milyon işçiyi doğrudan, 3 milyon işçiyi dolaylı olarak ilgilendiren görüşmelerde zam belli olmayacak. Ancak taraflar pazarlıkları belli bir noktaya getirmeye çalışacak. Bakanlıkta yapılacak son toplantı öncesi uzlaşma çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Peki, 2020 asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Asgari ücret 3.toplantısı için geri sayım! 2020 asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak?

PAZARTESİ TOPLANILACAK

Asgari ücret 3.toplantısı TİSK'in ev sahipliğinde saat 14.00'te gerçekleşecek. Toplantıda işçileri Türk-İş temsil edecek. Taraflar beklentilerini ve taleplerini aktaracak.

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Asgari ücret 3.toplantısı için geri sayım! 2020 asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 1.TOPLANTISINDA NELER YAŞANDI?

Asgari ücret belirleme komisyonu ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşirdi. Toplantıda açılış konuşmasını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Selçuk yaptığı konuşmada asgari ücretin dünya genelindeki pozisyonuna değindi.

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Asgari ücret 3.toplantısı için geri sayım! 2020 asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak?

Bakan Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedefleri doğrultusunda önceliklerden birinin istihdamı korumak ve daha da artırmak olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu anlamda, asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz etmekte. Dolayısıyla ücret artışı kadar, işin kendisinin yani istihdamın korunması da mühim. İşin kendisini yani istihdamı koruduğumuzda bireyin daha mutlu olduğunu, bu vesileyle aile içindeki uyumun arttığını ve uyumlu ailelerin de müreffeh bir toplumun inşasının yapı taşı olduğunu biliyoruz. Bizim çalışmalarımızda esas aldığımız yol haritamız da budur. Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh toplum, bunu çok önemsiyoruz. Bu süreçte komisyonun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşması en temel gayemiz."

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Asgari ücret 3.toplantısı için geri sayım! 2020 asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak?

"ASGARİ ÜCRETİ NOMİNAL OLARAK 10 KAT ARTIRDIK"

Selçuk, 17 yıldır tüm tarafların şartlarını gözeterek her zaman çözüm odaklı yaklaşım sergilediklerini anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"2002'den beri işçi ve işverenlerimizin haklarında iyileşme sağlayan birçok önemli düzenlemeyi hayata geçirdik. 2003'te İş Kanunumuzu ILO sözleşmeleri ve AB normlarına uygun olarak yeniden düzenledik. 2009'da 1 Mayıs'ı işçilerimize 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak ilan ettik. Askeri darbe sonucu oluşmuş sendikal mevzuatımızı, uluslararası standartlara uygun olarak, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile 2012'de yeniden düzenledik. Sendikaya üyelikte e-Devlet Sistemi'ne geçerek sivil örgütlenme ve sendikalaşmayı kolaylaştırıcı önemli bir adım daha attık. Bugün herhangi bir sendikaya üye olan yaklaşık 2 milyon işçi kardeşimiz var. Sendikalaşma oranı açısından da artışı görmek mümkün. 2013'te yüzde 9 olan işçilerimizin sendikalaşma oranı, yüzde 14'e yükseldi. Gayretimiz bu oranın daha da artması yönünde."