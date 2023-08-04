04 Ağustos 2023, Cuma
Kıyısında köşesinde altın olan bunu yapsın! İslam Memiş o rakamı ağzından kaçırdı! İşte 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları
Altın fiyatlarında son dakika haberleri, gram altındaki düşüşün devam ettiğini gösteriyor. Ons altındaki düşüş, gram altın fiyatlarını olumsuz yönde etkilemiş durumda. Gram altın, 1.678 lira seviyelerine kadar geriledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş kritik ipuçları verdi. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 04.08.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 09:54
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