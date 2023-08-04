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Haberler Galeri Kıyısında köşesinde altın olan bunu yapsın! İslam Memiş o rakamı ağzından kaçırdı! İşte 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları

Kıyısında köşesinde altın olan bunu yapsın! İslam Memiş o rakamı ağzından kaçırdı! İşte 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika haberleri, gram altındaki düşüşün devam ettiğini gösteriyor. Ons altındaki düşüş, gram altın fiyatlarını olumsuz yönde etkilemiş durumda. Gram altın, 1.678 lira seviyelerine kadar geriledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş kritik ipuçları verdi. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 09:54
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Kıyısında köşesinde altın olan bunu yapsın! İslam Memiş o rakamı ağzından kaçırdı! İşte 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika haberleri, gram altındaki düşüşün devam ettiğini gösteriyor. Ons altındaki düşüş, gram altın fiyatlarını olumsuz yönde etkilemiş durumda. Gram altın, 1.678 lira seviyelerine kadar geriledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş kritik ipuçları verdi. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kıyısında köşesinde altın olan bunu yapsın! İslam Memiş o rakamı ağzından kaçırdı! İşte 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Doların diğer para birimleri karşısında güçlenmesi nedeniyle gram altındaki düşüş devam ediyor. Ancak uzmanlar, bu geri çekilmenin altın yatırımcıları için bir alım fırsatı olabileceği görüşünde birleşiyor. Altın fiyatlarında sert düşüşlerin beklenmediğini vurgulayan uzmanlar, orta ve uzun vadeli yatırımcıların bu geri çekilmeleri değerlendirme fırsatı bulabileceğini belirtiyor.

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Kıyısında köşesinde altın olan bunu yapsın! İslam Memiş o rakamı ağzından kaçırdı! İşte 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları

Altın, tarihsel olarak ekonomik belirsizlik ve dalgalanma dönemlerinde güvenli liman olarak tercih edilen bir yatırım aracı olmuştur.

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Kıyısında köşesinde altın olan bunu yapsın! İslam Memiş o rakamı ağzından kaçırdı! İşte 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları

Dolayısıyla, altın fiyatlarındaki düşüşler, yatırımcılar için uzun vadeli perspektifte değerlendirilebilecek fırsatlar sunabilir.

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Kıyısında köşesinde altın olan bunu yapsın! İslam Memiş o rakamı ağzından kaçırdı! İşte 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları

DÜŞÜŞLER KALICI OLMAYACAK!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Ağustos ayında beklenen düşüşün ons altın fiyatında gerçekleştiğini belirtti. Memiş, önümüzdeki birkaç hafta içinde ons altının tepki yükselişleriyle 2000 dolar seviyelerine kadar yükselebileceğini ifade etti.