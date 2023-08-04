Kıyısında köşesinde altın olan bunu yapsın! İslam Memiş o rakamı ağzından kaçırdı! İşte 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Doların diğer para birimleri karşısında güçlenmesi nedeniyle gram altındaki düşüş devam ediyor. Ancak uzmanlar, bu geri çekilmenin altın yatırımcıları için bir alım fırsatı olabileceği görüşünde birleşiyor. Altın fiyatlarında sert düşüşlerin beklenmediğini vurgulayan uzmanlar, orta ve uzun vadeli yatırımcıların bu geri çekilmeleri değerlendirme fırsatı bulabileceğini belirtiyor.