HaberlerGaleri%24.45 enflasyon+Toplu sözleşme zammı! Memura, emekliye seyyanen maaş artış çarkı çevrildi! Kalem kalem tablo çıktı!
%24.45 enflasyon+Toplu sözleşme zammı! Memura, emekliye seyyanen maaş artış çarkı çevrildi! Kalem kalem tablo çıktı!
Milyonlarca memur ve memur emeklisi, ocak ayında gerçekleştirilecek maaş artışını öğrenmek için heyecanla 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerine odaklandı. Görüşmelerde, maaş artışının yanı sıra sosyal haklar ve çalışma koşulları da masaya yatırılıyor. Sonuçların belirlenmesiyle memur ve memur emeklilerinin maaşlarının ne kadar artacağı büyük bir merakla bekleniyor. İşte kalem kalem hesaplanan yeni maaşlar...