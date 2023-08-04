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Haberler Galeri %24.45 enflasyon+Toplu sözleşme zammı! Memura, emekliye seyyanen maaş artış çarkı çevrildi! Kalem kalem tablo çıktı!

%24.45 enflasyon+Toplu sözleşme zammı! Memura, emekliye seyyanen maaş artış çarkı çevrildi! Kalem kalem tablo çıktı!

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, ocak ayında gerçekleştirilecek maaş artışını öğrenmek için heyecanla 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerine odaklandı. Görüşmelerde, maaş artışının yanı sıra sosyal haklar ve çalışma koşulları da masaya yatırılıyor. Sonuçların belirlenmesiyle memur ve memur emeklilerinin maaşlarının ne kadar artacağı büyük bir merakla bekleniyor. İşte kalem kalem hesaplanan yeni maaşlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 09:21
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%24.45 enflasyon+Toplu sözleşme zammı! Memura, emekliye seyyanen maaş artış çarkı çevrildi! Kalem kalem tablo çıktı! Polis, Hemşire, Mühendis, Öğretmen...

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme maratonu, önümüzdeki 2 yıl boyunca çalışanların ve emeklilerin ekonomik durumunu doğrudan etkileyecek önemli bir süreci başlatıyor. Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında, Ocak ayında uygulanacak maaş zammının yanı sıra enflasyon farkı da kararlaştırılacak. 2024 memur ve emeklilerinin maaşları kalem kalem hesaplandı. İşte yeni maaş tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%24.45 enflasyon+Toplu sözleşme zammı! Memura, emekliye seyyanen maaş artış çarkı çevrildi! Kalem kalem tablo çıktı! Polis, Hemşire, Mühendis, Öğretmen...

YAKLAŞIK 6.5 milyon memur ve emeklinin önümüzdeki 2 yıla ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme maratonu başlarken, burada kararlaştırılacak Ocak zammına eklenecek enflasyon farkı için ipuçları geliyor. İşte Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in konuya ilişkin yazısı...

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%24.45 enflasyon+Toplu sözleşme zammı! Memura, emekliye seyyanen maaş artış çarkı çevrildi! Kalem kalem tablo çıktı! Polis, Hemşire, Mühendis, Öğretmen...

NASIL HESAPLANACAK?

Memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına, Ocak'ta, bu ay tamamlanacak toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek zam oranı yansıtılacak. Ayrıca bir enflasyon farkı da söz konusu olacak.

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%24.45 enflasyon+Toplu sözleşme zammı! Memura, emekliye seyyanen maaş artış çarkı çevrildi! Kalem kalem tablo çıktı! Polis, Hemşire, Mühendis, Öğretmen...

Bir önceki toplu sözleşmede 2023'ün ikinci yarısı için zam oranı yüzde 6 olarak belirlenmişti. Bu kapsamda bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.

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%24.45 enflasyon+Toplu sözleşme zammı! Memura, emekliye seyyanen maaş artış çarkı çevrildi! Kalem kalem tablo çıktı! Polis, Hemşire, Mühendis, Öğretmen...

NE KADAR ÇIKAR?

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyon oranını açıkladı. Yüzde 9.49 çıkan bu orana göre ilk aydan yüzde 3.29 enflasyon farkı oluştu. Kesin fark için 5 aylık enflasyon verisinin daha belli olması gerekecek. Ancak ipuçları da var.
Merkez Bankası, 2023 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak güncelledi.