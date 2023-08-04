%24.45 enflasyon+Toplu sözleşme zammı! Memura, emekliye seyyanen maaş artış çarkı çevrildi! Kalem kalem tablo çıktı!

NE KADAR ÇIKAR?

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyon oranını açıkladı. Yüzde 9.49 çıkan bu orana göre ilk aydan yüzde 3.29 enflasyon farkı oluştu. Kesin fark için 5 aylık enflasyon verisinin daha belli olması gerekecek. Ancak ipuçları da var.

Merkez Bankası, 2023 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak güncelledi.