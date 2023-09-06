Kısmi emekliye maaş müjdesi! Kök aylık ne olursa olsun o tutarın altına düşmeyecek

Son dakika haberi | Milyonlarca çalışan güzel ve rahat bir emeklilik hayali kuruyor. Çalışanlara belli bir yaşa gelindiğinde primi dolmadıysa, kısmi emeklilik hakkı da tanınıyor. Kısmi emeklilikte aylıklar normal şartlarda emekli olup alacağı tutardan yüzde 25-30 arasında daha düşük oluyor. Ancak kök aylık ne olursa olsun en düşük emekli maaşı şartı kısmi emeklilerde de uygulanıyor. Peki kim nasıl kısmi emekli olabilir? İşte detaylar...