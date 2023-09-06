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Kısmi emekliye maaş müjdesi! Kök aylık ne olursa olsun o tutarın altına düşmeyecek

Son dakika haberi | Milyonlarca çalışan güzel ve rahat bir emeklilik hayali kuruyor. Çalışanlara belli bir yaşa gelindiğinde primi dolmadıysa, kısmi emeklilik hakkı da tanınıyor. Kısmi emeklilikte aylıklar normal şartlarda emekli olup alacağı tutardan yüzde 25-30 arasında daha düşük oluyor. Ancak kök aylık ne olursa olsun en düşük emekli maaşı şartı kısmi emeklilerde de uygulanıyor. Peki kim nasıl kısmi emekli olabilir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.09.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023 09:04
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Kısmi emekliye maaş müjdesi! Kök aylık ne olursa olsun o tutarın altına düşmeyecek

EYT'den primi yetmeyip yararlanamayanlar için kısmi emeklilik seçeneği de bulunuyor. Merkez Bankası tahminine göre temmuz-aralık döneminde enflasyonun yüzde 35.25 olması durumunda 7500 lira olan en düşük emekli aylığı 10 bin 143 liraya çıkacak. Kısmi emekli olan da bu tutarda aylık alacak.

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Kısmi emekliye maaş müjdesi! Kök aylık ne olursa olsun o tutarın altına düşmeyecek

EYT'Lİ OLAMAYANLARİ İÇİN SEÇENEK
Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girecek.

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Kısmi emekliye maaş müjdesi! Kök aylık ne olursa olsun o tutarın altına düşmeyecek

İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olup da primi yetmeyenler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Bunun için yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını buluyor. Aylık tutarı sigorta başlangıcının 2000'den önce ve sonra olmasına göre değişiyor.

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Kısmi emekliye maaş müjdesi! Kök aylık ne olursa olsun o tutarın altına düşmeyecek

KISMİ EMEKLİLİĞE HAK KAZANMA KOŞULLARI
Kısmi emeklilik, belli bir yaşa geldiği halde primini tamamlayamayan sigortalılara yaştan emeklilik hakkı tanınıyor. Yaş haddi işe başlama tarihi, çalışılan statüye göre değişiyor.

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Kısmi emekliye maaş müjdesi! Kök aylık ne olursa olsun o tutarın altına düşmeyecek

Buna göre, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 15 yıl, 3600 günü dolduğunda 50-60 arası değişen yaşı doldurduğunda emekli olabilir. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayanların 4500 günü tamamlaması gerekiyor. İlk defa çalışmaya Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında başlayan SSK'lılar 25 yıl sigortalılık 4500 prim günü doldurduğunda kadın 58 erkek de 60 yaşında emekli aylığı alabilir.

Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanların primini 1 Ocak 2036'ya kadar 5400 güne tamamlaması koşuluyla 63 yaşında emekli aylığına hak kazanabiliyor.