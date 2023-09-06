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Haberler Galeri Bankada 50.000 - 60.000 TL'si olanlar için 32 günlük faiz kazanç tablosu! 50.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

Bankada 50.000 - 60.000 TL'si olanlar için 32 günlük faiz kazanç tablosu! 50.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

"50.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Nakit birikimlerini güvenli bir şekilde muhafaza etmek isteyen vatandaşlar için mevduat hesapları vazgeçilmez bir seçenek olmaya devam ediyor. Mevduat hesapları, bankaların sunduğu güvenilir hizmetler sayesinde tasarruflarınızı riske atmadan büyütmenin en iyi yollarından birini sunuyor. İşte bankaların mevduat faizi oranları!

Giriş Tarihi: 06.09.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023 14:04
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Bankada 50.000 - 60.000 TL’si olanlar için 32 günlük faiz kazanç tablosu! 50.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

Bankada 50.000 - 60.000 TL'si olanlar için 32 günlük faiz kazanç tablosu! "50.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kısa vadeli yatırımlar için mevduat hesapları oldukça popüler ve güvenilir bir seçenek sunuyor. Ancak hangi bankanın ne kadar faiz oranı sunduğunu araştırmak, yatırımcılar için önemli bir adımdır. Özellikle 32 günlük mevduat hesapları, hızlı dönüş sağlayan bir seçenek olarak tercih ediliyor. İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankada 50.000 - 60.000 TL’si olanlar için 32 günlük faiz kazanç tablosu! 50.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

50.000 TL'NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ NE KADAR?

ING BANK

%32 Faiz Oranı

1.332,6 TL Net Kazanç

51.332,6 TL Vade Sonu Tutar

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Bankada 50.000 - 60.000 TL’si olanlar için 32 günlük faiz kazanç tablosu! 50.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

DENİZBANK

%34 Faiz Oranı

1.415,89 TL Net Kazanç

51.415,89 TL Vade Sonu Tutar

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Bankada 50.000 - 60.000 TL’si olanlar için 32 günlük faiz kazanç tablosu! 50.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

GARANTİ BBVA

%30 Faiz Oranı

1.249,32 TL Net Kazanç

51.249,32 TL Vade Sonu Tutar

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Bankada 50.000 - 60.000 TL’si olanlar için 32 günlük faiz kazanç tablosu! 50.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

TEB

%30 Faiz Oranı

1.249,32 TL Net Kazanç

51.249,32 TL Vade Sonu Tutar