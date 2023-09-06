Ek MTV kalktı mı, iptal mi oldu? Araç sahipleri son dakikalar dikkat! MTV 3. taksit ödeme bitti mi, son tarih ne zaman?
Ek MTV iptal mi sorusu, son dönemde sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Ancak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), bu yıl özel bir uygulama olarak iki kez tahsil edilmeye başlandı. Her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksit olarak ödenen MTV, 2023 yılında ise ağustos ve kasım aylarında ek bir taksit olarak ödenecek.
Giriş Tarihi: 06.09.2023
08:31
Ek MTV iptal mi sorusu, son dönemde sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Ancak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), bu yıl özel bir uygulama olarak iki kez tahsil edilmeye başlandı. Her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksit olarak ödenen MTV, 2023 yılında ise ağustos ve kasım aylarında ek bir taksit olarak ödenecek.
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EK MTV İPTAL Mİ OLDU, ÖDENECEK Mİ?
Son günlerde sosyal medyada Ek MTV ödemelerinin iptal edildiğine yönelik iddialar dolaşmaya başladı. Ödeme yapan ve yapacak olan vatandaşların kafasını karıştıran bu olay sonrası Anayasa Mahkemesi'nin 26 Temmuz'daki Genel Kurul Gündemi'ndeki detaylar ortaya çıktı.
Anayasa Mahkemesi'nin henüz esas inceleme için gün belirlemediği dolayısıyla konuyla ilgili verilmiş bir iptal ya da iptal isteminin reddi kararından söz edilemeyeceği sonucuna ulaşıldı. Buna göre ortaya atılan "Ek MTV ödemeleri iptal oldu" söylemleri gerçeği yansıtmamaktadır.
EK MTV'DE SÜRE 6 EYLÜL'E UZATILDI
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) birinci taksitinin son ödeme tarihi 31 Ağustos 2023'ten 6 Eylül 2024'e uzatıldı. Bir haftalık Süre uzatımıyla ilgili açıklama Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan geldi.
Yapılan açıklamada "Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü uyarınca 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin Ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.
EK MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?
Taşıtların satış ve devrinin yapılabilmesi için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri de yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya çıkarma, yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kapatma işlemleri mümkün olamayacak. Ayrıca vergi, amme alacağına dönüşecek olup bu alacak için vergi daireleri tarafından borcun tahsili için faiziyle icra işlemleri yapılması hatta haciz uygulanması da söz konusu olabilir.