Ek MTV kalktı mı, iptal mi oldu? Araç sahipleri son dakikalar dikkat! MTV 3. taksit ödeme bitti mi, son tarih ne zaman?

Ek MTV iptal mi sorusu, son dönemde sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Ancak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), bu yıl özel bir uygulama olarak iki kez tahsil edilmeye başlandı. Her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksit olarak ödenen MTV, 2023 yılında ise ağustos ve kasım aylarında ek bir taksit olarak ödenecek.