Kısmi emeklilik tablosu değişti! Yaş şartı yenilendi, 48-49-50-55 yaşla erken emeklilik! Staj çıraklık, 3600 kısmi, prim şart değişimi...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca vatandaş emeklilik hayaline kavuştu. Kapsam dışında olanlar ise yeni emeklilik sistemi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. 1999-2000 arası ve 2008 sonrası için kademeli emeklilik formülü gündeme geldi. EYT düzenlemesi ile 1999 öncesi sigorta girişi olanlar kapsam içinde yer aldı. Erken emeklilik için prim süresi yetersiz olanlar için birçok formül bulunuyor. "Kısmi emeklilik şartları neler? Kimler kısmi emeklilikten yararlanabilir?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, kısmi emeklilik için detaylar!