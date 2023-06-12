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Haberler Galeri Kısmi emeklilik tablosu değişti! Yaş şartı yenilendi, 48-49-50-55 yaşla erken emeklilik! Staj çıraklık, 3600 kısmi, prim şart değişimi...

Kısmi emeklilik tablosu değişti! Yaş şartı yenilendi, 48-49-50-55 yaşla erken emeklilik! Staj çıraklık, 3600 kısmi, prim şart değişimi...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca vatandaş emeklilik hayaline kavuştu. Kapsam dışında olanlar ise yeni emeklilik sistemi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. 1999-2000 arası ve 2008 sonrası için kademeli emeklilik formülü gündeme geldi. EYT düzenlemesi ile 1999 öncesi sigorta girişi olanlar kapsam içinde yer aldı. Erken emeklilik için prim süresi yetersiz olanlar için birçok formül bulunuyor. "Kısmi emeklilik şartları neler? Kimler kısmi emeklilikten yararlanabilir?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, kısmi emeklilik için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2023 18:02 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 18:02
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Kısmi emeklilik tablosu değişti! Yaş şartı yenilendi, 48-49-50-55 yaşla erken emeklilik! Staj çıraklık, 3600 kısmi, prim şart değişimi...

EYT düzenlemesi sonrasında kapsam dışında kalanlar yeni emeklilik sistemi için detayları merak ediyor. Bu süreçte kısmi emeklilik için detaylar sorgulanan konular arasında yer alıyor. İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olan ancak prim süresi yetersiz olan bireyler kısmi emeklilik hakkından faydalanabiliyor. İşte, kısmi emeklilik için şartları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kısmi emeklilik tablosu değişti! Yaş şartı yenilendi, 48-49-50-55 yaşla erken emeklilik! Staj çıraklık, 3600 kısmi, prim şart değişimi...

EYT yasası kapsamı dışında kalan ve emeklilik hakkını kıl payı kaçıran kişiler, kademeli emeklilik beklentisi içerisine girdi. Şu anda yürürlükte olan düzenlemeye göre, kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı bulunmaktadır.

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Kısmi emeklilik tablosu değişti! Yaş şartı yenilendi, 48-49-50-55 yaşla erken emeklilik! Staj çıraklık, 3600 kısmi, prim şart değişimi...

Ancak, emeklilik şartlarının 1999 öncesine dönmesi durumunda, 3600 prim gün sayısını dolduran vatandaşlar 50-55 yaş aralığında emekli olabilme hakkına sahip olacaklardı.

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Kısmi emeklilik tablosu değişti! Yaş şartı yenilendi, 48-49-50-55 yaşla erken emeklilik! Staj çıraklık, 3600 kısmi, prim şart değişimi...

EYT yasasına göre emekliliği bir gün kaçıran kişiler, 17 yıl daha çalışmak zorunda olduğundan kademeli emeklilik taleplerini dile getirdi.

Özellikle 2000 sonrası işe girenler, kademeli emeklilik sistemi müjdesini bekliyor.

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Kısmi emeklilik tablosu değişti! Yaş şartı yenilendi, 48-49-50-55 yaşla erken emeklilik! Staj çıraklık, 3600 kısmi, prim şart değişimi...

EYT'ye takılan kişilerin 2023 yılı başından itibaren 'kademeli' olarak emeklilik hakkı elde edebilmesine yönelik bir düzenleme üzerinde çalışılmaktadır. Bu düzenleme, EYT'yi kaçıranların emeklilik hakkını biraz olsun geri kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.