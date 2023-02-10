Kısmi emeklilik detayları netleşti! 5075, 5255,5600 PRİM+ 50-51-52-53-54 yaşındakiler dikkat! SGK, Bağ-Kur, 4C'li...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. EYT yasanın Meslis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvurulerın başlaması bekleniyor. Kapsam dışında kalan vatandaşlar ise kısmi emeklilik için detayları merak ediyor. Bu kapsamda 3600 günden emeklilik şartları gündeme geldi. Kısmi emeklilik son dakika ve 3600 ek gösterge için sorgulamalar hızlandı. İşte, 3600 günden kısmi emeklilik için son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 10.02.2023
19:43 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
19:43
Kısmi emeklilik için detaylar merak ediliyor. EYT düzenlemesinin 7 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulması bekleniyordu. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında Meclis görüşmeleri ertelendi. Diğer yandan EYT kapsamında yer almayanlar kısmi emeklilik için detayları merak ediyor. İşte, 3600 günden kısmi emeklilik için son görüşmeler!
GALERİ DEVAM EDİYOR
"PRİM GÜNÜNÜ DOLDURAN HERKES YAŞA TAKILMADAN EMEKLİ OLABİLECEK"
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, açıklamasında özetle şunları söyledi;
"Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasal düzenlemesini yapacağız dedik. Bunu 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. İşte bugün şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM Başkanlığı'na sunuyorlar hayırlı olsun."
"5 milyon çalışanı kapsayan EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunduk. 4 maddeden oluşan bir teklif. Teklif, yalın, sade, uygulanabilirliği basit, en genel şekilde hakları genişletici bir düzenlemeyi ihtiva ediyor. Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak."
"İŞVERENE YÜZDE 5 ORANINDA BİR DESTEK PRİMİ SÖZ KONUSU OLUYOR"
"Çalışma hayatının desteklenmesi ve kayıt içerisinde bunun devam etmesi, üretimin, ihracatın, ekonominin büyümesi ve bu konuda bir sekteye uğranılmaması, işçimizin de, işverenimizin de, işyerimizin de lehine sonuçlar doğurabilmesi amacıyla biz bu konuda sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle 5 puan iş yerlerine bu konuda her bir çalışan emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı işyerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olan bütün çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira bir desteklemeyi Hazinemiz üstleniyor ve bu konuda yüzde 5 oranında bir destek primi söz konusu oluyor."
TAŞERONDAN KADROYA GEÇENE EMEKLİLİK ŞARTI KALKIYOR.
"4 maddeden oluşan teklif, Resmi Gazete'de yayımlandığında yürürlüğe girecek. 5 milyona yakın insanımızı süreç içinde etkileyecek. 2 milyon 250 bine yakın insanımız 2023 yılında emekliliği hak edecek."