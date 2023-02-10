HaberlerGaleriHane başına 15.000 TL verilecek! Kira, taşınma yardımı hesaplara yatacak! Başkan Erdoğan duyurdu! 1 yıl boyunca...
Hane başına 15.000 TL verilecek! Kira, taşınma yardımı hesaplara yatacak! Başkan Erdoğan duyurdu! 1 yıl boyunca...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremle ilgili önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bölgede incelemede bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'a geldi. Başkan Erdoğan, can kaybının 18 bin 991'e, yaralı sayısının 75 bin 523'e yükseldiğini açıkladı. Diğer yandan depremzedelere kira ve taşınma yardımı yapılacağı da açıklamalar arasında yer alıyor. İşte kira ve taşınma desteği için son detaylar!