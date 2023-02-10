10 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hane başına 15.000 TL verilecek! Kira, taşınma yardımı hesaplara yatacak! Başkan Erdoğan duyurdu! 1 yıl boyunca...

Hane başına 15.000 TL verilecek! Kira, taşınma yardımı hesaplara yatacak! Başkan Erdoğan duyurdu! 1 yıl boyunca...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremle ilgili önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bölgede incelemede bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'a geldi. Başkan Erdoğan, can kaybının 18 bin 991'e, yaralı sayısının 75 bin 523'e yükseldiğini açıkladı. Diğer yandan depremzedelere kira ve taşınma yardımı yapılacağı da açıklamalar arasında yer alıyor. İşte kira ve taşınma desteği için son detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2023 15:42
  • 1
  • 13
Hane başına 15.000 TL verilecek! Kira, taşınma yardımı hesaplara yatacak! Başkan Erdoğan duyurdu! 1 yıl boyunca...

SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkımı neden olan depremlerle ilgili incelemede bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Çadırkentte incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, depremzedeleri ziyaret etti. Peki, kira ve taşıma yardımı ne zaman, nereden yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Hane başına 15.000 TL verilecek! Kira, taşınma yardımı hesaplara yatacak! Başkan Erdoğan duyurdu! 1 yıl boyunca...

BAŞKAN ERDOĞAN ADIYAMAN'DA

Başkan Erdoğan Adıyaman'da çadırkentte incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan'ın Adıyaman'ın ardından Malatya'yı da ziyaret etmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.

  • 3
  • 13
Hane başına 15.000 TL verilecek! Kira, taşınma yardımı hesaplara yatacak! Başkan Erdoğan duyurdu! 1 yıl boyunca...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

10 ilimizde ciddi yıkımlar oldu. Kahramanmaraş ile Hatay ve Adana illerimizi ziyaret ederek oradaki durum tespitlerini yaptık. Dün de Gaziantep,Osmaniye ve Kilis'teydim. Depremzede kardeşlerimle bir arada olduk. Buradan da Malatya'ya hareket edeceğiz.

  • 4
  • 13
Hane başına 15.000 TL verilecek! Kira, taşınma yardımı hesaplara yatacak! Başkan Erdoğan duyurdu! 1 yıl boyunca...

Maalesef son tespitlere göre hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e yükseldi. Kurtarılanların sayısı 75 bin 523'e ulaştı. Vefat eden kardeşlerime Rabbimden rahmet diliyorum. Bizim inancımıza göre bu tür afetlerde vefat edenlerin makamı şehitliktir.

  • 5
  • 13
Hane başına 15.000 TL verilecek! Kira, taşınma yardımı hesaplara yatacak! Başkan Erdoğan duyurdu! 1 yıl boyunca...

Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizin yakınları için söylüyorum; bu binaların hepsini 1 yıl içinde yetiştirme konusunda talimatları verdim. Arama-kurtarma ve yardım faaliyetleriyle alanda olduk. Depremin yıkım etkisi 500 kilometrelik bir alana yayıldığı için işimiz maalesef çok zor oldu. Bölgenin yakın dönemde rastlamadığımız şiddette bir kış yaşıyor olması da önümüze başka bir engel olarak çıkmıştır.