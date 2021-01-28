Kışın vazgeçilmezi için mesleğini bıraktı! Şimdi paraya para demiyor! 7'den 70'e...

Pek çok yiyeceğin yapımında kullanılan bu bitki zarif görünümüyle dondurma, içecek başta olmak üzere özellikle kışın insanlar tarafından içecek olarak tüketiliyor. Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden 36 yaşındaki Enise Soykan, 10 yıldır görev yaptığı bankadaki işini bırakarak salep üretmeye başladı. Özel bir bankanın Tarımsal Krediler Departmanında çalışan Milas'lı Enise Soykan, çiftçilere kredi verirken istifa ederek çiftçilik yapmaya karar verdi. Soykan, yaptığı araştırmalar sonucu Derince Mahallesinde arazi kiralayarak kilosu 300 ile 500 lira arasında alıcı bulan salep üretimine başladı.