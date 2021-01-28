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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kışın vazgeçilmezi için mesleğini bıraktı! Şimdi paraya para demiyor! 7'den 70'e... Kışın vazgeçilmezi için mesleğini bıraktı! Şimdi paraya para demiyor! 7'den 70'e...
Pek çok yiyeceğin yapımında kullanılan bu bitki zarif görünümüyle dondurma, içecek başta olmak üzere özellikle kışın insanlar tarafından içecek olarak tüketiliyor. Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden 36 yaşındaki Enise Soykan, 10 yıldır görev yaptığı bankadaki işini bırakarak salep üretmeye başladı. Özel bir bankanın Tarımsal Krediler Departmanında çalışan Milas'lı Enise Soykan, çiftçilere kredi verirken istifa ederek çiftçilik yapmaya karar verdi. Soykan, yaptığı araştırmalar sonucu Derince Mahallesinde arazi kiralayarak kilosu 300 ile 500 lira arasında alıcı bulan salep üretimine başladı.
Giriş Tarihi: 28.01.2021 22:31 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 22:31
Günümüzde pek çok girişimci farklı üretim alanındaki farklı iş kollarına yatırım yaparak büyük kazançlar sağlıyor. Salep bitkisi kilo fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden 36 yaşındaki Enise Soykan, 10 yıldır görev yaptığı bankadaki işini bırakarak salep üretmeye başladı. Özel bir bankanın Tarımsal Krediler Departmanı'nda çalışan Soykan, kredi verdiği çiftçilerden etkilenerek mesleğini bıraktı. Soykan, yaptığı araştırmalar sonucu Derince Mahallesinde arazi kiralayarak kilosu 300 ile 500 lira arasında alıcı bulan salep üretimine başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR MESLEĞİNİ BIRAKARAK ÜRETİME BAŞLADI
Özel bir bankanın Tarımsal Krediler Departmanı'nda çalışan Soykan, kredi verdiği çiftçilerden etkilenerek mesleğini bıraktı.
Kendisi de çiftçilik yapmaya başlayan Soykan, Derince Mahallesi'nde 4 dekar arazi kiraladı. Burada, üretim için hazırladığı tarlasına salep soğanı eken Soykan üretime başladı.
Soykan, gazetecilere yaptığı açıklamada, genç bir kadın girişimci olarak hem yeni nesle örnek olduğunu hem üretim yaptığı mahalledeki köylülere iş imkanı sağladığını söyledi.
Bölgedeki kadınlarla dayanışma içinde, omuz omuza üretime katkı sağladığı için mutlu olduğunu dile getiren Soykan, "Aynı zamanda 7'den 70'e tarım gönüllüsü olan bir ailenin çocuğuyum. Anneannem bile salep üretiminin içinde yer alarak, hem boylama hem de tür seçimine yardımcı oluyor." diye konuştu.