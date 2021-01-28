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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 3600 ek gösterge son dakika: Aylık ve ikramiyelerde ne kadar artış olacak? 3600 ek gösterge hangi tarihte çıkacak? 3600 ek gösterge son dakika: Aylık ve ikramiyelerde ne kadar artış olacak? 3600 ek gösterge hangi tarihte çıkacak?
Milyonlarca memurun emekli ve ikramiye ödemelerini etkileyecek 3600 ek göstergenin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor. Öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergeden yararlanabiliyor. Göstergenin öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması bekleniyor. Geçtiğimiz ay konu hakkında önemli açıklamalar yapılmıştı. İşte, Aylık ve ikramiyelerde ne kadar artış olacak? 3600 ek gösterge hangi tarihte çıkacak?
Giriş Tarihi: 28.01.2021 23:32 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 23:32
Aylık ve ikramiyelerde ne kadar artış olacak? 3600 ek gösterge hangi tarihte çıkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge, memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir. Öğretmen, din görevlileri, hemşire ve polis gibi birçok meslek 3600 ek gösterge taleplerini sürdürüyor. İşte, aylık ve ikramiyelerde ne kadar artış olacak? 3600 ek gösterge hangi tarihte çıkacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
3600 ek gösterge konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.
3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler şu şekilde:
BAKAN LÜTFİ ELVAN'DAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren 3600 ek göstergeye ilişkin yakın bir zamanda açıklama yaptı. Elvan, "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu. Sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde çaba sarf ediyorlar" dedi.
BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ek gösterge ile ilgili, "Bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında da bir düzenleme yaptık. Bununla ilgili 3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak." dedi.
KAPSAMIN GENİŞLETİLMESİ TALEBİ
Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.
Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.