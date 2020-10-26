Kişi başı maddi yardım imkanı! İhtiyaç sahibi ailelere yardım sürüyor! PTT'den başvuru yaparak hemen alın...

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?

Elektrik tüketimi desteği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurmanız gerekiyor. Ayrıca kaymakamlıklar üzerinden bulunduğunuz bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da başvuru yapabilirsiniz. Muhtarlardan alacağınız muhtaçlık belgesi başvurunuzun olumlu görülmesi için çok önemlidir.

Başvuru sırasında aşağıdaki evrakları yanınızda götürmelisiniz:

Sizin ve hanedeki diğer kişilerin T.C. kimlik kartlarının fotokopisi

Güncel elektrik faturası

Başvuru dilekçesi