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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kişi başı maddi yardım imkanı! İhtiyaç sahibi ailelere yardım sürüyor! PTT'den başvuru yaparak hemen alın... Kişi başı maddi yardım imkanı! İhtiyaç sahibi ailelere yardım sürüyor! PTT'den başvuru yaparak hemen alın...
PTT'den başvuru yaparak hemen alın! Kişi başı maddi yardım imkanı! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödemeler sürüyor. Elektrik faturalarına sağlanan yardım için başvurular sürüyor. Elektrik yardım desteğine nasıl başvurulur? Kimler faydalanabilir? Belirli bir gelir düzeyinin altında yer almak aranan şartlar arasında bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çeşitli yardım fonları açıyor.
Giriş Tarihi: 26.10.2020 18:52 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 19:05
İhtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlar için sosyal devletlerin belirlediği kurallar aranmaktadır. Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından parasal anlamda kötü olan vatandaşlara ödeniyor. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin hane içinde yaşayan kişi sayısına göre yardımlar sürüyor. Fatura desteği için müracaat etecek hanenin şahıs başına düşen kazancının minimum fiyatın üçte birinden az olması gerekiyor. 2020 seneyi için geçerli meblağ azami 701 TL olarak tanımlandı. Elektrik faturası için ödenen yardım eğer belirlenen miktardan yüksek ödenirse arada bulunan fark hanede yaşayan vatandaşlar tarafından ödenmek zorundadır. Merak edilen detaylar ahaber.com.tr'de...
GALERİ DEVAM EDİYOR ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?
Fatura yardımı için başvuracak hanenin kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. (2020 yılı için geçerli tutar azami 701 TL olarak belirlendi.)
Elektrik faturası hanenin durumuna göre belirlenen yardım miktarından daha yüksekse aradaki farkı hanede yaşayan vatandaşlar ödemek zorunda.
Yardımdan yararlanmak isteyen kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sistemine kaydolmaları gerekiyor.
Vakfa kaydolduktan sonra geçerli T.C. kimlik kartınız ve elektrik faturanız ile beraber herhangi bir PTT şubesine gitmeli ve bilgilerinizi iletmelisiniz.
Kimlik ve fatura bilgilerinizi ilettikten sonra PTT yetkilisi fatura yardımınızla ilgili sorgulama yapıyor. Fatura yardımı almanız gerektiğine dair olumlu bir yanıt gelirse elektrik tüketim desteği almaya başlıyorsunuz.
Elektrik faturası yardımı kapsamında nakdi bir yardım yapılmıyor. Yardım tutarı ilgili elektrik faturasından düşürülüyor.
ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?
Elektrik tüketimi desteği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurmanız gerekiyor. Ayrıca kaymakamlıklar üzerinden bulunduğunuz bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da başvuru yapabilirsiniz. Muhtarlardan alacağınız muhtaçlık belgesi başvurunuzun olumlu görülmesi için çok önemlidir.
Başvuru sırasında aşağıdaki evrakları yanınızda götürmelisiniz:
Sizin ve hanedeki diğer kişilerin T.C. kimlik kartlarının fotokopisi
Güncel elektrik faturası
Başvuru dilekçesi