Hükümetten bayram ikramiyesi müjdesi! 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İkramiye zammı...

Yaklaşık 13 milyon emeklinin 1000 liralık Ramazan Bayramı ikramiyelerinin hangi tarihte ödeneceği merak ediliyor. Bayram ikramiyesi ödeme tarihlerinin yanı sıra en çok merak edilenlerden biri de ikramiye zammı oldu. Son günlerde gündemi meşgul eden ikramiye artışı ile ilgili resmi açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin merakla beklediği ikramiye zammı hakkında merak edilenleri açıkladı. Peki, 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İkramiye zammı olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.04.2021 13:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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