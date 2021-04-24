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Haberler Galeri Hükümetten bayram ikramiyesi müjdesi! 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İkramiye zammı...

Hükümetten bayram ikramiyesi müjdesi! 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İkramiye zammı...

Yaklaşık 13 milyon emeklinin 1000 liralık Ramazan Bayramı ikramiyelerinin hangi tarihte ödeneceği merak ediliyor. Bayram ikramiyesi ödeme tarihlerinin yanı sıra en çok merak edilenlerden biri de ikramiye zammı oldu. Son günlerde gündemi meşgul eden ikramiye artışı ile ilgili resmi açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin merakla beklediği ikramiye zammı hakkında merak edilenleri açıkladı. Peki, 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İkramiye zammı olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.04.2021 13:18
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Hükümetten bayram ikramiyesi müjdesi! 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İkramiye zammı...

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye artışı olacak mı? soruları, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Ahaber.com.tr olarak emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi ile ilgili son gelişmeleri derledik. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başlarken, gözler tutarlarda artış olup olmayacağına çevrildi. Peki, 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İkramiye zammı yapılacak mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hükümetten bayram ikramiyesi müjdesi! 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İkramiye zammı...

2021 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

2021 yılında Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Ramazan ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler emekli ikramiyelerine çevrildi. Henüz net tarih açıklanmasa da, ikramiyelerin 10-12 Mayıs tarihlerinde ödenmesi bekleniyor. Kesin tarih Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacak.

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Hükümetten bayram ikramiyesi müjdesi! 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İkramiye zammı...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ZAM MÜJDESİ

Başkan Erdoğan emeklilerin heyecanla beklediği ikramiye artışı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz."

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Hükümetten bayram ikramiyesi müjdesi! 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İkramiye zammı...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekli gözünü Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirirken; 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi. Buna göre ikramiyenin 1.083 lira olması tahminler arasında. Ancak hangi enflasyon oranı uygulanacağı henüz netleşmediği için zamlı ikramiyenin ne kadar olacağı da şimdilik bilinmiyor.

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Hükümetten bayram ikramiyesi müjdesi! 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İkramiye zammı...

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.