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Haberler Galeri Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?

Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?

Emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak? Bayramdan önce maaşlarını alan emekliler için müjdeli haber geldi. Uzun zamandır merak edilen ek ödeme ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), en düşük emekli maaşının asgari ücretle eşitlenmesini talep etti. Bu talep hayata geçerse emeklilerin gelirinde 824 TL'ye varan artış olacak. Peki, 2020 SSK SGK Bağkur ek ödeme ile emekli maaşı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 23.05.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 09:25
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Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?
Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?

Emekli ek ödeme artışı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyordu. Milyonlarca emeklinin büyük bir heyecanla beklediği ek ödeme zammı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Her ay maaşlarında yüzde 4-5 ek ödeme alan emekliler, bu oranın artırılmsını talep ediyordu. Emeklilerin kazançlarında artış gösterecek formül yeniden gündeme geldi. TÜED tarafından en düşük emekli aylığının asgari ücret ile eşitlenmesi talep edildi. Peki, 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak? Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?
Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?

2020 milyonlarca emekli için kazanç yılı oldu. Ocak'ta zamlı maaşlarını alan emekliler, Mart ayında bankalardan ikinci promosyonlarını aldılar. Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken verildi. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 650 bin emeklinin aylıkları 1.500 TL'ye yükseldi.

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Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?
Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?

Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında yapılan yasal düzenleme ile ek ödeme dahil taban aylık ödemesi bin liradan bin 500 liraya çıkarıldı. Bu kapsamda maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilere, Nisan'dan itibaren bin 500 lira ödenmeye başlandı.

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Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?
Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?

Bu adım emeklileri rahatlatırken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebi geldi.

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Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?
Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?

ZAM FORMÜLÜ

Takvim'in haberine göre, bu öneri kabul görürse, en düşük emekli aylığı 2.324 liraya çıkacak.