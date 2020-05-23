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Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?
Emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak? Bayramdan önce maaşlarını alan emekliler için müjdeli haber geldi. Uzun zamandır merak edilen ek ödeme ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), en düşük emekli maaşının asgari ücretle eşitlenmesini talep etti. Bu talep hayata geçerse emeklilerin gelirinde 824 TL'ye varan artış olacak. Peki, 2020 SSK SGK Bağkur ek ödeme ile emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 23.05.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 09:25
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Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?
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Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?
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Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?
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Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?
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Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?