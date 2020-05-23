Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?

Emekli ek ödeme artışı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyordu. Milyonlarca emeklinin büyük bir heyecanla beklediği ek ödeme zammı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Her ay maaşlarında yüzde 4-5 ek ödeme alan emekliler, bu oranın artırılmsını talep ediyordu. Emeklilerin kazançlarında artış gösterecek formül yeniden gündeme geldi. TÜED tarafından en düşük emekli aylığının asgari ücret ile eşitlenmesi talep edildi. Peki, 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak? Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...