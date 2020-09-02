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Kısa çalışma ödeneğinde son dakika gelişmesi! KÇÖ döneminde yıllık izin hakkı verilir mi? En az...

Son dakika... Kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin hakkı verilir mi? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası işveren ve işçilere kısa çalışma ödeneği ile destek verildi. Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha 31 Ekim'e kadar uzatıldı. Bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri de 'yıllık izin hakkı' oldu. Kısa çalışmadan faydalanan vatandaşlar, bu dönemde kısa çalışma ödeneğinin yıllık izin hesabında dikkate alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı. Peki, KÇÖ döneminde yıllık izin hakkı verilir mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 02.09.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 10:46
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Kısa çalışma ödeneğinde son dakika gelişmesi! KÇÖ döneminde yıllık izin hakkı verilir mi? En az...

Pandemi sürecinde işçi ve işvereni rahatlatan kısa çalışma ödeneğinde bazı sorular gündeme geldi. Bu ödenekten faydalanan vatandaşlar, kısa çalışma döneminde yıllık izin hakkı kazanılıp kazanılmadığını merak ediyor. Konu ile ilgili merak edilen en detaylı bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz...

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Kısa çalışma ödeneğinde son dakika gelişmesi! KÇÖ döneminde yıllık izin hakkı verilir mi? En az...

Yıllık izin hakkı çalışanların yıllık bazda dinlendirilmesini sağlamaya yönelik önemli haklardan biridir. Anayasal dinlenme hakkının uzantısı olarak yıllık ücretli izin süreleri İş Kanunu'nda düzenlenmiştir.

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Kısa çalışma ödeneğinde son dakika gelişmesi! KÇÖ döneminde yıllık izin hakkı verilir mi? En az...

İş Kanunumuza göre; bir yıldan beş yıla kadar çalışmış işçiye 14 günden, beş yıldan fazla on beş yıldan az çalışmış işçiye 20 günden, on beş yıl ve daha fazla çalışmış işçiye 26 günden az izin verilemez. İşveren isterse sözleşme ile karşılıksız olarak veya belirli bir hedefe bağlı şekilde hedefleri tutturan işçilere ilave izin verebileceği gibi, toplu iş sözleşmesiyle daha uzun izinler belirlenebilir. 18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük işçilere ise 20 günden az izin verilemez.

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Kısa çalışma ödeneğinde son dakika gelişmesi! KÇÖ döneminde yıllık izin hakkı verilir mi? En az...

EN AZ BİR YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK ŞART
Kanunda belirlenen izin sürelerini kullanabilmenin temel koşulu o işverenin yanında en az bir yıldır çalışıyor olmaktır. Bazen işverenler bir yılını doldurmayan çalışanlarına da avans izin kullandırabilmektedir. Fakat bu tamamen işverenin inisiyatifinde olan bir konudur. Yıllık izne ilk kez hak kazanmada olduğu gibi takip eden yıllarda hak kazanma da birer yıllık sürelerin tamamlanmasına bağlanmıştır. Bu nedenle işçinin yıllık izne hak kazanmak için doldurması gereken bir yıllık sürenin hesabının ne şekilde yapılacağı önem kazanmaktadır.

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Kısa çalışma ödeneğinde son dakika gelişmesi! KÇÖ döneminde yıllık izin hakkı verilir mi? En az...

BİR YIL DENEME SÜRESİ
Yıllık izne hak kazanmak için tamamlanması gereken ilk yılın hesabında deneme süresi de dikkate alınmaktadır. Fakat bir yılın başlangıcı sözleşmenin imzalandığı veya yürürlüğe girdiği tarih değil işçinin fiilen çalışmaya başladığı tarihtir. Dolayısıyla işçi fiilen çalışmaya başladıysa, deneme süresi içinde de olsa bir yıl işlemeye başlayacaktır.