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Kısa çalışma ödeneğinde son dakika gelişmesi! KÇÖ döneminde yıllık izin hakkı verilir mi? En az...
Son dakika... Kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin hakkı verilir mi? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası işveren ve işçilere kısa çalışma ödeneği ile destek verildi. Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha 31 Ekim'e kadar uzatıldı. Bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri de 'yıllık izin hakkı' oldu. Kısa çalışmadan faydalanan vatandaşlar, bu dönemde kısa çalışma ödeneğinin yıllık izin hesabında dikkate alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı. Peki, KÇÖ döneminde yıllık izin hakkı verilir mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 02.09.2020 10:38Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 10:46