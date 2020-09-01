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Emekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı? SSK-SGK-Bağkur...
Emekliye intibak zammı olacak mı? Yaklaşık 5.2 milyon emekli, intibak zammı için gelecek müjdeli haberi bekliyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, intibak zammı ile gelecek haberleri araştırıyor. Türkiye Emekliler Derneği (TUED), 2000 öncesi emekli olanlara sağlanan imkanların sonrasına da sağlanması talep ediyor. Peki, Emekliye intibak zammı olacak mı? SSK-SGK-Bağkur...
Giriş Tarihi: 01.09.2020 21:23 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 21:30
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