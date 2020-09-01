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Emekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı? SSK-SGK-Bağkur...

Emekliye intibak zammı olacak mı? Yaklaşık 5.2 milyon emekli, intibak zammı için gelecek müjdeli haberi bekliyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, intibak zammı ile gelecek haberleri araştırıyor. Türkiye Emekliler Derneği (TUED), 2000 öncesi emekli olanlara sağlanan imkanların sonrasına da sağlanması talep ediyor. Peki, Emekliye intibak zammı olacak mı? SSK-SGK-Bağkur...

Giriş Tarihi: 01.09.2020 21:23 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 21:30
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Emekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı? SSK-SGK-Bağkur...

Emekliye intibak zammı olacak mı? SSK-SGK-Bağkur emekli intibak son durum? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2000 sonrası emekli olan emekli vatandaşlar, öncesinde olanlara sağlanan intibak imkanın kendilerine de verilmesini talep ediyor. TÜED Başkanı Kazım Ergün, intibak ödemeleriyle aradaki farkın kapanacağını belirtti. Talep hayata geçerse, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına zam yolu açılacak. Talep onay görürse emekliye ödenecek miktar merak ediliyor. Peki, Emekliye intibak zammı olacak mı? SSK-SGK-Bağkur...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı? SSK-SGK-Bağkur...

EMEKLİ İNTİBAK YASAI NE OLDU?

Emekli vatandaşlar intibak düzenlemesi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Emekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı? SSK-SGK-Bağkur...

İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 2000 yılında önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlara da uygulanmasını talep etti.

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Emekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı? SSK-SGK-Bağkur...

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini söyledi.

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Emekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı? SSK-SGK-Bağkur...

2000'den sonra emekli olanlara intibak uygulanmasını yıllardır talep ettiklerini anımsatan Ergün, "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik." dedi.