Emekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı? SSK-SGK-Bağkur...

Emekliye intibak zammı olacak mı? Yaklaşık 5.2 milyon emekli, intibak zammı için gelecek müjdeli haberi bekliyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, intibak zammı ile gelecek haberleri araştırıyor. Türkiye Emekliler Derneği (TUED), 2000 öncesi emekli olanlara sağlanan imkanların sonrasına da sağlanması talep ediyor. Peki, Emekliye intibak zammı olacak mı? SSK-SGK-Bağkur...