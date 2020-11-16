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Haberler Galeri İstanbul bankaların çalışma saatleri: Garanti, Halkbank, Ziraat, HSBC, TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İstanbul bankaların çalışma saatleri: Garanti, Halkbank, Ziraat, HSBC, TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bankaların çalışma saatleri nasıl? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bankaların çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Bankalarda işleri olan vatandaşlar, işlem yapacakları bankaların çalışma saatlerini araştırıyorlar. Bankalar tarafından yeni çalışma saatleri duyuruldu. Peki, İstanbul'da bankaların çalışma saatleri nasıl? Garanti BBVA, Halkbank, Ziraat, HSBC, TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.11.2020 14:54 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 15:04
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İstanbul bankaların çalışma saatleri: Garanti, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
İstanbul bankaların çalışma saatleri: Garanti, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bankaların çalışma saatleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Yurt genelinde bir takım önlemler alınırken, İstanbul'da çoğu bankalar tarafından çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Bankaların güncel çalışma saatleri ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İstanbul'da bankaların çalışma saatleri nasıl? Garanti BBVA, Halkbank, Ziraat, HSBC, TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul bankaların çalışma saatleri: Garanti, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
İstanbul bankaların çalışma saatleri: Garanti, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bazı bankaların açılış ve kapanış saatlerinde değişikliğe gidildi.

İşte bankaların çalışma saatleri:

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İstanbul bankaların çalışma saatleri: Garanti, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
İstanbul bankaların çalışma saatleri: Garanti, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA internet sitesinden yaptığı duyuruyla müşterilerine İstanbul'daki şubelerinin çalışma saatlerinin değiştiği bilgisini verdi. Garanti BBWA'dan yapılan açıklamaya göre koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'daki şubeleri 16 Kasım 2020 tarihi itibarıyla 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışacak.

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İstanbul bankaların çalışma saatleri: Garanti, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
İstanbul bankaların çalışma saatleri: Garanti, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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İstanbul bankaların çalışma saatleri: Garanti, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
İstanbul bankaların çalışma saatleri: Garanti, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank şubeleri 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.