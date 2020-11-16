Bankaların çalışma saatleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Yurt genelinde bir takım önlemler alınırken, İstanbul'da çoğu bankalar tarafından çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Bankaların güncel çalışma saatleri ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İstanbul'da bankaların çalışma saatleri nasıl? Garanti BBVA, Halkbank, Ziraat, HSBC, TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte haberin detayları...