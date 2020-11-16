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İstanbul bankaların çalışma saatleri: Garanti, Halkbank, Ziraat, HSBC, TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Bankaların çalışma saatleri nasıl? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bankaların çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Bankalarda işleri olan vatandaşlar, işlem yapacakları bankaların çalışma saatlerini araştırıyorlar. Bankalar tarafından yeni çalışma saatleri duyuruldu. Peki, İstanbul'da bankaların çalışma saatleri nasıl? Garanti BBVA, Halkbank, Ziraat, HSBC, TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.11.2020 14:54Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 15:04
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İstanbul bankaların çalışma saatleri: Garanti, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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İstanbul bankaların çalışma saatleri: Garanti, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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İstanbul bankaların çalışma saatleri: Garanti, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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İstanbul bankaların çalışma saatleri: Garanti, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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İstanbul bankaların çalışma saatleri: Garanti, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?