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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneğine kimler başvurabilir? Kim nasıl yararlanacak? İşte yeni şartlar Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneğine kimler başvurabilir? Kim nasıl yararlanacak? İşte yeni şartlar Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneğine kimler başvurabilir? Kısa çalışma ödeneği, pandemi nedeniyle geçici bir süreliğine kapatılan iş yerlerinde işsiz kalan çalışanlara veriliyor. İşsiz kalan çalışanları yakından ilgilendiren kısa çalışma ödeneğinde sistem değişti. Kimler nasıl faydalanacak? İşte merakla beklenen soruların yanıtları... Giriş Tarihi: 02.12.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 09:26
Koronavirüs önlemleri kapsamında 17 Kasım'da alınan kararla, başta restoran ve kafeler olmak üzere bazı iş yerlerinin faaliyetleri kısıtlandı, bazı iş yerlerinin ise durduruldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak bu iş yerlerinden sadece 30 Haziran'a kadar kısa çalışmaya başvurmuş olanları bu imkandan yararlanabildi. Bu tarihte sonra işe girenler ve yine bu tarihten sonra ilk kez kısa çalışmaya başvuranlar ödenekten yararlanamadı.
Dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu durum değişti ve kısa çalışma ödeneğinde yeni uygulama başlatıldı. Peki, yeni karara göre kimler, hangi şartlarda kısa çalışmadan yararlanabilecek? Madde madde anlatayım. KİMLER, NASIL YARARLANACAK?
-30 Haziran tarihi, 31 Aralık tarihine uzatıldı.
-Kısa çalışma ödeneğine yeni başvurular 1 Aralık, yani dün itibariyle başladı.