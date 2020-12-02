Eve bakım maaşı yatan iller hangileri? Hasta ve bakıma muhtaç insanlara bakan kişilere evde bakım maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde ödenen evde bakım maaşının bu ayki ödeme takvimi merak ediliyor. Bakım maaşı alanlar "2 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri?" sorusuyla ilgili arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 2 Aralık 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte son gelişmeler...