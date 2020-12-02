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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Evde bakım maaşı son dakika yattı mı? 2 Aralık 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım maaşı son dakika yattı mı? 2 Aralık 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Sorgulama nasıl yapılır? 2 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? sorusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını öğrenmenin iki yolu bulunuyor. İster SMS yoluyla, isterseniz e-Devlet Kapısı üzerinden evde bakım aylığını öğrenebilirsiniz. Hasta ve bakıma muhtaç insanlara bakan kişilere evde bakım maaşı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 2 Aralık 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 02.12.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 09:56
Eve bakım maaşı yatan iller hangileri? Hasta ve bakıma muhtaç insanlara bakan kişilere evde bakım maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde ödenen evde bakım maaşının bu ayki ödeme takvimi merak ediliyor. Bakım maaşı alanlar "2 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri?" sorusuyla ilgili arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 2 Aralık 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Aralık ayına ilişkin evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları, her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında yatırılıyor. Aralık ayı ödemeleri başladığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET) SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.